TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Grosse panne d’Orange et Sosh : l’opérateur ne sait pas quand ce sera résolu
Smartphones

Grosse panne d’Orange et Sosh : l’opérateur ne sait pas quand ce sera résolu

2 min.
21 Oct. 2026 • 18:16
12

Depuis la fin de matinée de ce mercredi 21 octobre 2026, une importante panne affecte le réseau mobile d’Orange et de Sosh en France. De nombreux abonnés signalent des difficultés pour téléphoner, envoyer des SMS et accéder à Internet. L’opérateur a confirmé l’incident, sans en préciser l’origine ni annoncer de délai de rétablissement.

Orange Logo

Orange et Sosh touchés par une panne de réseau

Les premiers signalements ont commencé à affluer aux alentours de 11h30. Sur Downdetector, le nombre de signalements d’abonnés a rapidement augmenté, dépassant les 11 000 signalements autour de midi. Des abonnés de plusieurs grandes villes, dont Paris, Lyon, Marseille, Lille et Toulouse, rapportent des difficultés de connexion.

Les symptômes varient selon les abonnés : certains voient leur téléphone afficher « Aucun service », tandis que d’autres conservent des barres de réseau sans pouvoir passer d’appels ou naviguer sur Internet. Des clients Sosh indiquent également ne plus recevoir de SMS. Les témoignages publiés sur le forum de la communauté Sosh confirment que les deux marques sont concernées.

Une panne toujours en cours, sans explication technique

Cela fait plusieurs heures maintenant et la panne n’est toujours pas résolue. Orange a confirmé un incident affectant son réseau mobile à l’échelle nationale et a indiqué que ses équipes travaillaient à identifier la cause et à rétablir les services.

L’opérateur a indiqué séparément mobiliser ses équipes techniques. Aussi, il ne parle pas d’une cyberattaque, mais bien d’un problème technique. Le pire est qu’il précise ne pas savoir quand ce sera résolu, disant n’avoir aucune visibilité sur un retour à la normale.

Les box 4G et 5G utilisant le réseau mobile sont également susceptibles d’être touchées. En revanche, les perturbations sur les connexions fixes fibre et ADSL ne sont pas confirmées par l’opérateur. Une hypothèse concernant une migration du cœur de réseau 5G reste elle aussi à confirmer, Orange n’ayant pas validé cette explication.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Orange Logo Mobiles / Tablettes

Panne chez Orange/Sosh : un incident touche la 4G et la 5G

SFR Logo Mobiles / Tablettes

Grosse panne de SFR : le réseau est rétabli à 100 %

SFR Logo Mobiles / Tablettes

SFR a expliqué les raisons de sa grosse panne

Free Logo Internet

Free : le réseau mobile et fixe est de retour après une grosse panne

12 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Les Anneaux de Pouvoir Saison 3 Sauron

Les Anneaux de Pouvoir saison 3 : nouvelle bande-annonce de la série Le Seigneur des anneaux

21 Oct. 2026 • 20:00
0 Geekeries

Prime Video a dévoilé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce de la saison 3 de Les Anneaux de Pouvoir, sa série dans...

Starship Mechazilla

SpaceX prépare une double récupération historique pour le prochain vol du Starship

21 Oct. 2026 • 18:18
0 Science

SpaceX veut transformer le prochain essai de Starship en démonstration grandeur nature de la réutilisation complète. Lors du vol 15...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 21 octobre

21 Oct. 2026 • 17:04
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

serve Robotics

Robots livreurs : Coco Robotics et Serve Robotics visés par des plaintes sur les données biométriques

21 Oct. 2026 • 17:00
0 Science

Les robots de livraison autonomes pourraient observer bien davantage que leur environnement. À Chicago, deux recours collectifs distincts visent...

Narnia Le Neveu du Magicien Affiche

Narnia : sa bande-annonce dépasse 481 millions de vues en une semaine

21 Oct. 2026 • 16:41
0 Geekeries

La première bande-annonce de Narnia : Le Neveu du magicien a dépassé 481,3 millions de vues cumulées sur ses sept premiers...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Music change de logo et dévoile sa nouvelle identité

Apple Music change de logo et dévoile sa nouvelle identité

21 Oct. 2026 • 18:50

image de l'article iPhone Duo : la fonction « Accès facile » arrivera d’ici la fin de l’année

iPhone Duo : la fonction « Accès facile » arrivera d’ici la fin de l’année

21 Oct. 2026 • 17:20

image de l'article En France, l’iPhone Duo ne sera pas disponible à l’achat dans les Apple Store au lancement

En France, l’iPhone Duo ne sera pas disponible à l’achat dans les Apple Store au lancement

21 Oct. 2026 • 16:44

image de l'article iPhone Duo : Apple confirme un stock limité en Apple Store au lancement

iPhone Duo : Apple confirme un stock limité en Apple Store au lancement

21 Oct. 2026 • 16:27

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site