Grosse panne d’Orange et Sosh : l’opérateur ne sait pas quand ce sera résolu

Depuis la fin de matinée de ce mercredi 21 octobre 2026, une importante panne affecte le réseau mobile d’Orange et de Sosh en France. De nombreux abonnés signalent des difficultés pour téléphoner, envoyer des SMS et accéder à Internet. L’opérateur a confirmé l’incident, sans en préciser l’origine ni annoncer de délai de rétablissement.
Les premiers signalements ont commencé à affluer aux alentours de 11h30. Sur Downdetector, le nombre de signalements d’abonnés a rapidement augmenté, dépassant les 11 000 signalements autour de midi. Des abonnés de plusieurs grandes villes, dont Paris, Lyon, Marseille, Lille et Toulouse, rapportent des difficultés de connexion.
Les symptômes varient selon les abonnés : certains voient leur téléphone afficher « Aucun service », tandis que d’autres conservent des barres de réseau sans pouvoir passer d’appels ou naviguer sur Internet. Des clients Sosh indiquent également ne plus recevoir de SMS. Les témoignages publiés sur le forum de la communauté Sosh confirment que les deux marques sont concernées.
Cela fait plusieurs heures maintenant et la panne n’est toujours pas résolue. Orange a confirmé un incident affectant son réseau mobile à l’échelle nationale et a indiqué que ses équipes travaillaient à identifier la cause et à rétablir les services.
Bonjour, vous pouvez rencontrer actuellement des perturbations sur le réseau mobile Orange.
Nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
— Orange France (@Orange_France) October 21, 2026
L’opérateur a indiqué séparément mobiliser ses équipes techniques. Aussi, il ne parle pas d’une cyberattaque, mais bien d’un problème technique. Le pire est qu’il précise ne pas savoir quand ce sera résolu, disant n’avoir aucune visibilité sur un retour à la normale.
Les box 4G et 5G utilisant le réseau mobile sont également susceptibles d’être touchées. En revanche, les perturbations sur les connexions fixes fibre et ADSL ne sont pas confirmées par l’opérateur. Une hypothèse concernant une migration du cœur de réseau 5G reste elle aussi à confirmer, Orange n’ayant pas validé cette explication.
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