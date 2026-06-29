Panne chez Orange/Sosh : un incident touche la 4G et la 5G

Orange confirme qu’il y a bien une panne au niveau de son réseau mobile, ce qui empêche d’utiliser la 4G, la 5G, le roaming, ainsi que certains services pour les entreprises. Cela touche également Sosh.

Panne chez Orange en ce 29 juin 2026

Plusieurs clients de l’opérateur ont confirmé sur les réseaux sociaux être dans l’indisponibilité d’utiliser pleinement leur téléphone. Orange a confirmé depuis la panne de son réseau en indiquant :

Depuis ce matin, un incident technique affecte une partie des services mobiles d’Orange, avec des perturbations sur la 4G, la 5G, le roaming ainsi que certains services destinés aux entreprises. Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour analyser la situation et rétablir le service au plus vite. Orange présente ses excuses auprès des clients concernés.

Depuis ce matin, un incident technique affecte une partie des services mobiles d’Orange, avec des perturbations sur la 4G, la 5G, le roaming ainsi que certains services destinés aux entreprises.

Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour analyser la situation et… — Orange France (@Orange_France) June 29, 2026

Il est bon de noter que certains clients ont toujours du réseau et captent bien la 4G ou la 5G. Mais pour d’autres, c’est impossible d’utiliser son forfait. Concernant le réseau fixe avec la fibre notamment, il n’y a rien à signaler : tout fonctionne normalement. La panne vise le réseau mobile uniquement.

Vous ne pouvez rien faire de particulier, si ce n’est attendre un retour à la normale. Il faut espérer que celui-ci se fasse rapidement pour les clients. Autant dire que la semaine commence fort pour l’opérateur.