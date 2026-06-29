TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Panne chez Orange/Sosh : un incident touche la 4G et la 5G
Smartphones

Panne chez Orange/Sosh : un incident touche la 4G et la 5G

2 min.
29 Juin. 2026 • 9:31
0

Orange confirme qu’il y a bien une panne au niveau de son réseau mobile, ce qui empêche d’utiliser la 4G, la 5G, le roaming, ainsi que certains services pour les entreprises. Cela touche également Sosh.

Orange Logo

Panne chez Orange en ce 29 juin 2026

Plusieurs clients de l’opérateur ont confirmé sur les réseaux sociaux être dans l’indisponibilité d’utiliser pleinement leur téléphone. Orange a confirmé depuis la panne de son réseau en indiquant :

Depuis ce matin, un incident technique affecte une partie des services mobiles d’Orange, avec des perturbations sur la 4G, la 5G, le roaming ainsi que certains services destinés aux entreprises.

Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour analyser la situation et rétablir le service au plus vite.

Orange présente ses excuses auprès des clients concernés.

Il est bon de noter que certains clients ont toujours du réseau et captent bien la 4G ou la 5G. Mais pour d’autres, c’est impossible d’utiliser son forfait. Concernant le réseau fixe avec la fibre notamment, il n’y a rien à signaler : tout fonctionne normalement. La panne vise le réseau mobile uniquement.

Vous ne pouvez rien faire de particulier, si ce n’est attendre un retour à la normale. Il faut espérer que celui-ci se fasse rapidement pour les clients. Autant dire que la semaine commence fort pour l’opérateur.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Orange Logo Mobiles / Tablettes

Orange confirme une panne partielle de son réseau mobile

Livebox 7 SE Internet

La « nouvelle » Livebox 7 SE d’Orange/Sosh n’est pas si nouvelle

Carte SIM Sosh Mobiles / Tablettes

Sosh lance un forfait 5G 200 Go et 40 Go pour 130 pays à 15,99 €/mois

Orange Logo Mobiles / Tablettes

Orange lance un forfait 5G gratuit pour essayer son réseau

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

GTA 6 Personnages Jaquette Artwork

GTA 6 : un record de précommandes chez Xbox et Cdiscount

29 Juin. 2026 • 10:11
0 Jeux vidéo

À la surprise de personne, Grand Theft Auto VI (GTA 6) connaît un très joli succès au niveau des précommandes, au point...

Terminator 2 Le Jugement Dernier

Sony va supprimer plus de 550 films/séries achetés sur les comptes PlayStation

28 Juin. 2026 • 22:19
4 Geekeries

Dès le 1er septembre 2026, Sony supprimera 551 films et séries des bibliothèques vidéo des comptes PlayStation, alors que les...

Claude Logo

Anthropic rétablit Claude Mythos 5, mais pas encore Fable 5

28 Juin. 2026 • 8:00
0 Internet

Deux semaines après l’arrêt forcé de Mythos 5, l’administration Trump réautorise un redémarrage partiel du...

GTA 6 Lucia Jason

GTA 6 : la rumeur d’une future version disque semble infondée

27 Juin. 2026 • 21:15
21 Jeux vidéo

Grand Theft Auto VI (GTA 6) sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, mais la version physique comprendra seulement un code de...

Amazon Prime Day Promos

[Fin H-2] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

26 Juin. 2026 • 21:45
0

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 18 Pro et Ultra : la keynote attendue pour le 8 ou 9 septembre

iPhone 18 Pro et Ultra : la keynote attendue pour le 8 ou 9 septembre

29 Jun. 2026 • 9:20

image de l'article Apple prévoit le Mac Studio M5 Ultra en 2026 et le M7 Ultra en 2028

Apple prévoit le Mac Studio M5 Ultra en 2026 et le M7 Ultra en 2028

28 Jun. 2026 • 18:01

image de l'article Brevets : Apple se bat au Royaume-Uni pour ne pas payer 502 millions de dollars

Brevets : Apple se bat au Royaume-Uni pour ne pas payer 502 millions de dollars

28 Jun. 2026 • 7:00

image de l'article Apple veut l’autorisation pour acheter de la RAM au chinois CXMT

Apple veut l’autorisation pour acheter de la RAM au chinois CXMT

27 Jun. 2026 • 16:53

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site