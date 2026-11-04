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The Elder Scrolls VI: Sentinel est officiel, mais Bethesda garde encore le mystère

2 min.
4 Nov. 2026 • 11:15
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Huit ans après son annonce à l’E3 2018, The Elder Scrolls VI possède enfin un titre officiel. Bethesda Game Studios a profité de son 40e anniversaire pour dévoiler The Elder Scrolls VI: Sentinel, au terme d’une vidéo rétrospective présentée par Todd Howard.

« Tout le monde nous demande toujours des nouvelles de The Elder Scrolls VI et nous nous sommes dit que c’était le moment idéal pour vous révéler comment il s’appelle réellement », déclare Todd Howard. L’annonce confirme une nouvelle étape pour un projet dont Bethesda a fait son principal chantier de développement.

Sentinel confirme la piste de Hammerfell

Le teaser ne montre aucun gameplay. Quelques secondes suffisent néanmoins à préciser le décor : le sable révèle progressivement le logo, accompagné d’un texte attribué à Yazar, prêtre de la Phalène auprès de la reine Iradne de Hammerfell : « Le parchemin n’offrait qu’un miroitement, un voile à peine levé devant mes yeux. Un avenir perdu. Une victoire défaite. Les sables du temps dispersés par le destin. »

Bethesda confirme d’ailleurs avoir enfin révélé « le nom et le lieu » du jeu. Sentinel est une importante cité de Hammerfell, territoire des Rougegardes, ce qui met fin à des années de spéculations autour du cadre « géographique » du jeu.

Toujours aucune date de sortie

Les joueurs devront cependant continuer à patienter. Bethesda prévient qu’« il faudra encore du temps avant que nous soyons prêts à en montrer davantage ». Aucun gameplay, aucune plateforme et aucune fenêtre de lancement n’ont été communiqués, même s’il est évident que le jeu sera au moins disponible sur plateforme Xbox (Bethesda appartient à Microsoft).

Le studio avait seulement confirmé en 2024 que des versions internes étaient déjà jouables. En attendant Sentinel, Bethesda a entretenu l’univers avec Oblivion Remastered et l’inusable Skyrim. Cette fois, le voile se lève légèrement sur Tamriel, il reste encore beaucoup, beaucoup à dévoiler.

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