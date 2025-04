The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered est officialisé et disponible maintenant

Bethesda vient de dévoiler The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, une version actualisée de son célèbre RPG. Le studio a partagé une vidéo de gameplay mettant en avant les améliorations graphiques et techniques, développées par Virtuous (Star Wars: Knights of the Old Republic Remake) avec le moteur Unreal Engine 5.

Lors de la présentation, Todd Howard, directeur de Bethesda, a évoqué les évolutions majeures apportées à ce jeu culte, vieux de près de 20 ans. La version remaster propose une définition 4K et 60 images par seconde, ainsi que des animations de combat retravaillées, des interfaces modernisées et même des dialogues supplémentaires.

Sorti en 2006 sur PC et Xbox 360, puis en 2007 sur PlayStation 3, The Elder Scrolls IV: Oblivion plongeait les joueurs dans la province de Cyrodiil, où ils devaient contrer une secte fanatique cherchant à ouvrir des portails vers le royaume démoniaque éponyme. Le titre avait marqué les esprits grâce à son monde ouvert et sa liberté de gameplay.

Disponible dès aujourd’hui en shadowdrop (annonce et sortie simultanées), la version remaster est proposée à l’achat sur PC, Xbox Series X/S et PlayStation 5. Les abonnés avec le Xbox Game Pass Ultimate y ont également accès dès maintenant. À noter que le jeu comprend tous les DLC et extensions disponibles précédemment.

Voici comment Bethesda présente son jeu :