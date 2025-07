Julian LeFay, le « père d’Elder Scrolls », est décédé à l’âge de 59 ans

Une semaine seulement après avoir quitté son poste de producteur technique de OnceLost Games (sudio dont il était aussi le co-fondateur), Julian LeFay, surnommé aussi le « Père d’Elder Scrolls » est décédé d’un cancer à l’âge de 59 ans. Ancien cadre chez Bethesda, Julian LeFay a travaillé sur les premiers opus de la célèbre franchise de RPG The Elder Scrolls, avant de rejoindre Sega en 1990, Blockbuster un an plus tard, puis de cofonder OnceLost Games en 2019 aux côtés de Ted Peterson et Vijay Lakshman (deux anciens de chez Besthesda eux aussi).

It’s with great sadness we learn of the passing of Julian LeFay.

He was the driving force in the creation of The Elder Scrolls and the foundations of Bethesda as a game studio.

Simply put, without Julian, we would not be here today. If you had the opportunity to work with… pic.twitter.com/55bJAaL7qz

