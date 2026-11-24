Amazon Prime Video confirme le renouvellement de sa série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir pour une saison 4. Cette nouvelle saison entrera en tournage au printemps prochain aux studios Shepperton au Royaume-Uni, alors que les deux derniers épisodes de la troisième saison arriveront demain sur la plateforme de streaming.

Saison 4 confirmée pour Les Anneaux de Pouvoir

La préproduction est déjà en cours selon Amazon MGM Studios qui a officialisé la commande quelques heures avant la diffusion du final de la saison 3. J.D. Payne et Patrick McKay retrouveront leurs fonctions de showrunners pour poursuivre l’adaptation télévisée de l’histoire du Deuxième Âge imaginée par J.R.R. Tolkien. Peter Friedlander, responsable des séries internationales chez Amazon MGM Studios, dit se réjouir réjouit de pouvoir poursuivre cette aventure avec les deux créateurs et l’ensemble de l’équipe artistique :

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est devenue une série phare pour Prime Video. Alors que la troisième saison offre le moment historique que les fans attendaient — la forge de l’Anneau unique —, nous sommes fiers de confirmer la quatrième saison avec J.D. Payne, Patrick McKay et toute l’équipe créative. Nous avons hâte de plonger encore davantage les fans dans l’univers riche du Second Âge de Tolkien.

La production restera installée au Royaume-Uni, où les saisons précédentes ont également été tournées. Les studios Shepperton accueilleront donc les équipes dès le printemps 2027. Amazon n’a pas encore communiqué de date de diffusion pour cette quatrième saison. Compte tenu du temps nécessaire à la production d’une série de cette ampleur, il faudra probablement patienter avant de retrouver les personnages en Terre du Milieu.

Tonight’s finale is only a beginning. The Lord of the Rings: The Rings of Power will return for Season 4. https://t.co/Ads6Ngcmaq — The Rings of Power (@TheRingsofPower) November 24, 2026

Cette confirmation intervient alors que la troisième saison approche de son dénouement. Elle a attiré 33 millions de spectateurs dans le monde au cours de ses 12 premiers jours, selon les chiffres communiqués par Amazon. Prime Video indique également qu’elle figure parmi les dix saisons de retour les plus regardées de son histoire. La série reste par ailleurs l’un des principaux moteurs d’acquisition de nouveaux abonnements à Amazon Prime.

La création de l’Anneau unique marque un tournant dans la série

La troisième saison se déroule plusieurs années après les événements de la précédente et met en scène la guerre entre Sauron et les Elfes. Son intrigue conduit notamment à la création de l’Anneau unique, un événement majeur dans l’histoire de la Terre du Milieu. Les deux derniers épisodes seront disponibles le 25 novembre sur Prime Video.

Amazon rappelle que la première saison reste le lancement de série le plus regardé de l’histoire de sa plateforme de streaming, tandis que la deuxième avait intégré le classement des dix saisons de retour les plus visionnées. Le renouvellement confirme ainsi la volonté du groupe de poursuivre l’adaptation du Deuxième Âge de Tolkien, malgré les interrogations qui avaient entouré l’avenir de la production avant cette annonce.

Normalement, la série devrait avoir le droit à cinq saisons, mais Amazon évoque seulement le renouvellement de la quatrième aujourd’hui.