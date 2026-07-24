Les Anneaux de Pouvoir saison 3 : voici la bande-annonce de la série Le Seigneur des anneaux

Amazon Prime Video diffuse la bande-annonce de la saison 3 de sa série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir. Elle fera ses débuts sur la plateforme de streaming le 11 novembre.

Un trailer pour la saison 3 de Les Anneaux de Pouvoir

Le synopsis officiel de la saison 3 de Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir indique :

La troisième saison se déroule au plus fort de la guerre entre les Elfes et Sauron, alors que le Seigneur des Ténèbres cherche à forger l’Anneau unique qui lui donnera l’avantage dont il a besoin pour remporter la guerre, soumettre tous les peuples à sa volonté et enfin régner sur toute la Terre du Milieu.

Amazon en a profité pour révéler que l’acteur britannique Simon Pegg rejoint le casting pour faire la voix de Balrog. Le casting d’origine comprend Charlie Vickers, Morfydd Clark, Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Robert Strange et Markella Kavenagh. Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla et Adam Young rejoignent également la nouvelle saison.

La série se déroule des milliers d’années avant les événements des films Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Elle retrace la forge des Anneaux de Pouvoir, qui donnent leur titre à la série, ainsi que le retour de Sauron, l’antagoniste des films, en Terre du Milieu.

Rendez-vous donc le 11 novembre sur Amazon Prime Video pour découvrir la saison 3 de Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir.