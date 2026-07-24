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Blade Runner 2099 dévoile sa date de sortie et sa bande-annonce

3 min.
24 Juil. 2026 • 20:14
0

Amazon Prime Video vient de mettre en ligne la première bande-annonce de Blade Runner 2099, sa nouvelle série de science-fiction. Il y a également la date de sortie : ce sera le 25 novembre sur la plateforme de streaming.

Blade Runner 2099 Hunter Schafer Cora

Premier trailer pour Blade Runner 2099

Une réplicante en fin de vie et une humaine en fuite doivent unir leurs forces face à une guerre qui menace de tout emporter. Cette alliance improbable est au cœur de Blade Runner 2099 qui sera une mini-série (comprendre qu’il y aura seulement une saison) et qui sortira neuf ans après la sortie du film Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve.

La bande-annonce plante le décor de cette confrontation entre réplicants et humains. Une phrase prononcée par Olwen, la réplicante, résume l’esprit de la série : « les humaines veulent récupérer ce qu’on leur a pris ».

Olwen, réplicante arrivée en fin de cycle de vie, se retrouve traquée par les Blade Runners, ces chasseurs chargés d’éliminer les réplicants hors de contrôle. Cora, elle, est une humaine en cavale, poursuivie pour des raisons différentes mais tout aussi vitales. Leur rencontre force les deux femmes à s’allier, chacune apportant à l’autre ce que son propre camp lui refuse.

Cette dynamique s’inscrit dans la continuité directe des deux films de la saga. Ridley Scott, qui a réalisé le premier film de 1982, occupe un rôle de producteur exécutif sur cette nouvelle production, tandis que Denis Villeneuve, réalisateur de Blade Runner 2049, avait posé les bases narratives que la série vient désormais prolonger.

C’est Silka Luisa qui est la showrunneuse de la série. Elle s’est notamment faite remarquée pour son travail sur la série Shining Girls. Il faut savoir que les équipes ont travaillé sur Blade Runner 2099 pendant cinq ans.

Michelle Yeoh (Olwen) et Hunter Schafer (Cora) incarnent les rôles principaux. Le reste du casting comprend Dimitri Abold, Matthew Needham, Daniel Rigby et Lewis Gribben notamment.

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