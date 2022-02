Blade Runner 2099 : une série en préparation chez Amazon

La série Blade Runner 2099 est actuellement en préparation chez Amazon Prime Video. Ce sera la suite du film Blade Runner 2049 qui a vu le jour en 2017 et qui est sorti au cinéma.

Une série Blade Runner 2099 se prépare

Selon Deadline, la série sera écrite et produite par Silka Luisa, la showrunneuse de la série Shining Girls sur Apple TV+ (qui arrive au printemps). Ridley Scott, le réalisateur du film original de 1982, Blade Runner, sera également producteur exécutif.

Malgré ces détails, rien n’est gravé dans la pierre. Blade Runner 2099 est dans ce que Deadline appelle un « développement prioritaire ». Cela signifie qu’Amazon Studios est en train de « suivre rapidement » les scripts et d’étudier les dates de production, mais que la série n’est pas encore réellement en cours. Selon Deadline, la production est en train de mettre en place une salle des scénaristes et Ridley Scott pourrait réaliser des épisodes de la série si elle obtient le feu vert.

La franchise Blade Runner a donné lieu à un certain nombre de spin-offs, notamment des courts métrages d’animation et la récente série animée Blade Runner : Black Lotus. Mais aucun épisode de la série n’a exploré le futur après Blade Runner 2049. Avec un écart de 50 ans, on ne peut pas vraiment dire de quoi pourrait parler Blade Runner 2099, mais il est possible que les réplicants soient impliqués d’une manière ou d’une autre.