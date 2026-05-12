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Les Anneaux de Pouvoir saison 3 prend enfin date sur Prime Video, et livre une première image

2 min.
12 Mai. 2026 • 17:30
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Amazon Prime Video confirme le retour – plus rapide que prévu – du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. La saison 3 de la série inspirée de l’univers de J.R.R. Tolkien sera disponible sur la plateforme à partir du 11 novembre 2026, et non en 2027 comme beaucoup le redoutaient.

Un saut dans le temps vers la guerre des Elfes et de Sauron

Cette nouvelle saison se déroulera plusieurs années après les événements de la saison 2. Prime Video annonce une intrigue située au cœur de la guerre entre les Elfes et Sauron, au moment où le Seigneur des Ténèbres cherche à forger l’Anneau Unique pour prendre l’avantage et soumettre les peuples de la Terre du Milieu.

Les Anneaux De Pouvoir Saison 3

Le communiqué officiel résume ainsi l’enjeu : Sauron veut créer l’Anneau qui lui permettra de « lier tous les peuples à sa volonté » et de régner enfin sur la Terre du Milieu. Une première image (ci-dessus) dévoile d’ailleurs le personnage coiffé d’une nouvelle couronne, et dans une silhouette nettement plus menaçante. Avec cette saison 3, Prime Video veut donc replacer Sauron au centre du jeu et accélérer vers l’un des moments les plus décisifs du Deuxième Âge.

Prime Video mise toujours gros sur Tolkien

Une franchise majeure entre streaming et cinéma

Amazon rappelle que Les Anneaux de Pouvoir figure parmi les titres les plus regardés de Prime Video. Une précision importante pour une série réputée pour son budget colossal et son ambition visuelle hors norme… mais aussi pour ses critiques plutôt mitigées.

La franchise Tolkien reste également très active au cinéma. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, réalisé par Andy Serkis, est attendu en salles au mois de décembre 2027, tandis qu’un autre film, provisoirement intitulé Shadow of the Past, est encore en développement.

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