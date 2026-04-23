TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Les Anneaux de Pouvoir : la saison 3 arriverait dès 2026 sur Prime Video, soit bien plus tôt que prévu
Culture Geek

Les Anneaux de Pouvoir : la saison 3 arriverait dès 2026 sur Prime Video, soit bien plus tôt que prévu

3 min.
23 Avr. 2026 • 17:00
0

Amazon pourrait créer la surprise avec la troisième saison de sa série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Alors qu’un retour en 2027 semblait jusqu’ici le scénario le plus probable, plusieurs informations venues médias de « confiance » indiquent désormais que la saison 3 pourrait être diffusée plus tard en cette année. Si Prime Video n’a pas encore officialisé une date précise, ce nouveau calendrier suffira sans doute à relancer un peu de buzz autour de l’une des séries les plus coûteuses de l’histoire du streaming.

Un retour plus rapide pour une franchise au cœur de la stratégie d’Amazon

Cette accélération du calendrier n’a rien d’anecdotique : Les Anneaux de Pouvoir reste l’une des exclusivités majeures de la plateforme Prime Video. Après une saison 2 achevée en octobre 2024, la plupart des observateurs et analystes tablaient sur un lancement de la saison 3 en 2027 eu égard aux coûts pharamineux de chaque saison et à l’extrême lourdeur de leur production.  Une diffusion dès cette année donnerait clairement l’impression qu’Amazon Prime Video a désormais bien rodé son outil de production, et qu’il devient possible d’envisager une saga au long court sans devoir attendre 3 ou 4 ans entre chaque saison.

Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir

La guerre entre les Elfes et Sauron va entrer dans une nouvelle phase

Le synopsis – déjà diffusé – annonce clairement une montée en intensité des enjeux. Prime Video annonce que cette saison se déroulera « plusieurs années après les événements de la saison 2 » et située « au plus fort de la guerre entre les Elfes et Sauron ». Le pitch précise aussi que le Seigneur des ténèbres cherchera à forger l’Anneau Unique pour prendre l’ascendant définitif sur la Terre du Milieu.

Si l’on s’en tient à ces quelques éléments, il semble désormais assez clair que la série va rentrer dans une phase directement liée à la mythologie centrale de Tolkien. L’Anneau Unique, longtemps attendu au cœur du récit des deux premières saisons, devrait enfin prendre une place narrative beaucoup plus concrète.

Un casting familier, enrichi de nouveaux visages

Plusieurs figures majeures de la saga devraient revenir à l’écran, notamment Sauron, Galadriel et Elrond. En parallèle, de nouveaux acteurs viennent étoffer la distribution, parmi lesquels Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan ou bien encore Andrew Richardson. Leurs rôles restent secrets, mais leur arrivée laisse penser qu’Amazon veut continuer à densifier l’univers et à préparer de nouveaux arcs pour la suite. Ne reste plus à Prime Video qu’à officialiser une date de lancement, même si le silence du studio autour de ces nouvelles fuites semble bel et bien confirmer une diffusion cette année.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

blade-runner-1982 Geekeries

Blade Runner 2099 : la série Amazon Prime Video sera disponible en 2026

Life is Strange Geekeries

Le jeu vidéo Life is Strange va devenir une série TV sur Amazon Prime Video

Banana Fish Geekeries

Amazon Prime Video retire un doublage généré par IA après les critiques

Fallout Serie Geekeries

Fallout : Prime Video envisagerait un spin-off … façon émission de téléréalité !

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Hacker

Le hacker HexDex mis en examen et écroué après plusieurs piratages en France

23 Avr. 2026 • 19:20
0 Internet

Le dossier de HexDex entre dans une phase judiciaire plus lourde avec la mise en examen et l’écrou du hacker interpellé en...

Nothing Essential Voice

Essential Voice : Nothing améliore la dictée vocale avec l’IA

23 Avr. 2026 • 18:48
0 Mobiles / Tablettes

Avec Essential Voice, Nothing ne présente pas seulement une nouvelle fonction de dictée sur smartphone qui s’appuie sur...

France Televisions YouTube Logos

France Télévisions et YouTube annoncent un partenariat pour les vidéos

23 Avr. 2026 • 15:55
0 Internet

France Télévisions et YouTube annoncent un partenariat stratégique pour élargir l’accès aux contenus du service...

Wild Gunman,

Un collectionneur recrée la mythique borne d’arcade Wild Gunman de 1974

23 Avr. 2026 • 15:30
0 Jeux vidéo

Bien avant l’âge d’or des jeux en full-motion video dans les années 1990, Nintendo expérimentait déjà...

Serveurs Data Center

Scaleway (Iliad) remplace Microsoft pour l’hébergement des données de santé des Français

23 Avr. 2026 • 14:10
0 Internet

Le Health Data Hub (Plateforme de données de santé) sera hébergé par Scaleway à la place de Microsoft, un basculement...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple dévoile sa nouvelle pub pour l’app Santé sur iPhone et Apple Watch

Apple dévoile sa nouvelle pub pour l’app Santé sur iPhone et Apple Watch

23 Apr. 2026 • 19:43

image de l'article Apple préparerait 6 nouvelles catégories de produits, dont un robot et une caméra de sécurité

Apple préparerait 6 nouvelles catégories de produits, dont un robot et une caméra de sécurité

23 Apr. 2026 • 18:29

image de l'article Apple Card et compte épargne : encore une baisse pour le taux d’intérêt

Apple Card et compte épargne : encore une baisse pour le taux d’intérêt

23 Apr. 2026 • 18:00

image de l'article Apple Music est submergé par les morceaux IA, mais l’audience est quasi nulle

Apple Music est submergé par les morceaux IA, mais l’audience est quasi nulle

23 Apr. 2026 • 17:28

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site