Les Anneaux de Pouvoir : la saison 3 arriverait dès 2026 sur Prime Video, soit bien plus tôt que prévu

Amazon pourrait créer la surprise avec la troisième saison de sa série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Alors qu’un retour en 2027 semblait jusqu’ici le scénario le plus probable, plusieurs informations venues médias de « confiance » indiquent désormais que la saison 3 pourrait être diffusée plus tard en cette année. Si Prime Video n’a pas encore officialisé une date précise, ce nouveau calendrier suffira sans doute à relancer un peu de buzz autour de l’une des séries les plus coûteuses de l’histoire du streaming.

Un retour plus rapide pour une franchise au cœur de la stratégie d’Amazon

Cette accélération du calendrier n’a rien d’anecdotique : Les Anneaux de Pouvoir reste l’une des exclusivités majeures de la plateforme Prime Video. Après une saison 2 achevée en octobre 2024, la plupart des observateurs et analystes tablaient sur un lancement de la saison 3 en 2027 eu égard aux coûts pharamineux de chaque saison et à l’extrême lourdeur de leur production. Une diffusion dès cette année donnerait clairement l’impression qu’Amazon Prime Video a désormais bien rodé son outil de production, et qu’il devient possible d’envisager une saga au long court sans devoir attendre 3 ou 4 ans entre chaque saison.

La guerre entre les Elfes et Sauron va entrer dans une nouvelle phase

Le synopsis – déjà diffusé – annonce clairement une montée en intensité des enjeux. Prime Video annonce que cette saison se déroulera « plusieurs années après les événements de la saison 2 » et située « au plus fort de la guerre entre les Elfes et Sauron ». Le pitch précise aussi que le Seigneur des ténèbres cherchera à forger l’Anneau Unique pour prendre l’ascendant définitif sur la Terre du Milieu.

Si l’on s’en tient à ces quelques éléments, il semble désormais assez clair que la série va rentrer dans une phase directement liée à la mythologie centrale de Tolkien. L’Anneau Unique, longtemps attendu au cœur du récit des deux premières saisons, devrait enfin prendre une place narrative beaucoup plus concrète.

Un casting familier, enrichi de nouveaux visages

Plusieurs figures majeures de la saga devraient revenir à l’écran, notamment Sauron, Galadriel et Elrond. En parallèle, de nouveaux acteurs viennent étoffer la distribution, parmi lesquels Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan ou bien encore Andrew Richardson. Leurs rôles restent secrets, mais leur arrivée laisse penser qu’Amazon veut continuer à densifier l’univers et à préparer de nouveaux arcs pour la suite. Ne reste plus à Prime Video qu’à officialiser une date de lancement, même si le silence du studio autour de ces nouvelles fuites semble bel et bien confirmer une diffusion cette année.