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Les Anneaux de Pouvoir saison 3 : nouvelle bande-annonce de la série Le Seigneur des anneaux

3 min.
21 Oct. 2026 • 20:00
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Prime Video a dévoilé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce de la saison 3 de Les Anneaux de Pouvoir, sa série dans l’univers de Le Seigneur des anneaux. Elle plonge la Terre du Milieu dans une guerre ouverte contre Sauron, alors que le Seigneur des Ténèbres prépare la création de l’Anneau Unique. Dragons, Balrog, spectres de l’Anneau et affrontements à grande échelle donnent le ton de cette nouvelle saison qui sortira le 11 novembre.

Un nouveau trailer pour la saison 3 de Les Anneaux de Pouvoir

Cette troisième saison reprend cinq ans après la chute d’Eregion. Sauron, incarné par Charlie Vickers, a étendu son influence sur une grande partie de la Terre du Milieu et cherche désormais à achever son projet le plus redoutable : forger l’Anneau Unique pour soumettre les peuples libres à son pouvoir. La bande-annonce montre le Seigneur des Ténèbres prendre de l’ampleur, tandis que les forces qui lui résistent peinent à s’unir face à la menace.

Les Anneaux de Pouvoir Saison 3 Sauron

Les images multiplient les scènes de bataille et les créatures emblématiques de l’univers de Tolkien. Les armées d’orques avancent, des dragons survolent les champs de bataille et les serviteurs de Sauron, les Nazgnagôl, traquent leurs adversaires. La bande-annonce met également en avant le Balrog, dont la présence menace les Nains de Khazad-dûm. L’ensemble annonce une saison où la guerre prend une place centrale dans le récit.

La bande-annonce donne aussi un aperçu des différents fronts de cette guerre. À Númenor, les divisions politiques fragilisent le royaume insulaire. À Khazad-dûm, les tensions familiales s’ajoutent à la menace du Balrog. Les Elfes, de leur côté, tentent de contenir l’avancée des forces ennemies. Galadriel, incarnée par Morfydd Clark, prévient que tous semblent désormais engagés sur une voie périlleuse.

Autre élément marquant : Gandalf, joué par Daniel Weyman, apparaît engagé dans la lutte contre les serviteurs de Sauron. La saison doit également développer le retour de Celeborn, le mari de Galadriel, interprété par Jamie Campbell Bower. Le Balrog fait lui aussi partie des figures mises en avant dans cette nouvelle bande-annonce.

Une sortie sur trois semaines

La saison 3 de Les Anneaux de Pouvoir sera diffusée sur Prime Video à partir du 11 novembre. La plateforme prévoit un lancement de quatre épisodes, suivi de deux épisodes supplémentaires le 18 novembre, puis des deux derniers le 25 novembre. La saison comptera donc huit épisodes, avec une diffusion concentrée sur trois semaines.

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