À peine réinstallé à la tête de Nvidia, Jensen Huang se retrouve déjà sous pression à Washington. Le dirigeant devra témoigner en effet le 1er décembre devant trois commissions de la Chambre des représentants lors d’auditions à huis clos, avant une comparution publique devant la commission bancaire du Sénat le 3 décembre.

Le scandale Alice Huang au cœur des auditions

Ces convocations interviennent quelques jours après le retour de Jensen Huang à la direction de Nvidia. Le conseil d’administration l’a réintégré le 23 novembre, après sa démission du 12 novembre provoquée par plusieurs révélations concernant sa vie privée.

L’une de ses anciennes « partenaires », Alice Huang, dirigeait Megaspeed, une entreprise singapourienne cliente de Nvidia. Les autorités américaines enquêtent sur de possibles liens avec le renseignement chinois et sur des transferts présumés de processeurs soumis aux restrictions américaines.

Elizabeth Warren exige des réponses de Nvidia

Le sénateur républicain Tim Scott entend consacrer l’audition publique au contrôle des exportations de technologies sensibles. Sa collègue démocrate Elizabeth Warren dénonce vivement la réintégration du dirigeant.

« La décision irresponsable de rétablir Jensen Huang au poste de PDG ne change rien au fait que M. Huang, les dirigeants de Nvidia et son conseil d’administration doivent toujours des réponses au Congrès concernant le respect des contrôles américains à l’exportation », affirme la sénatrice.

Warren réclame également des explications sur l’intervention de l’administration Trump dans cette décision. Nvidia a parallèlement créé un comité chargé de superviser sa conformité aux règles d’exportation et envisage de nommer un nouveau responsable spécialisé.

Washington veut renforcer les restrictions sur les puces IA

L' »affaire Huang » s’inscrit dans un contexte tendu pour le géant de l’IA, alors que Megaspeed fait face à des sanctions commerciales et que la Californie enquête déjà sur Nvidia.

Plusieurs parlementaires américains souhaitent désormais renforcer la législation, notamment avec le Chip Security Act qui imposerait une meilleure traçabilité des processeurs exportés, et l’AI Overwatch Act destiné à encadrer les ventes aux adversaires stratégiques des États-Unis.

Ces auditions pourraient donc in fine dépasser le seul scandale personnel de Jensen Huang et permettre d’accélérer le durcissement des contrôles américains sur les technologies d’IA.