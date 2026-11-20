La crise qui secoue Nvidia prend une nouvelle dimension judiciaire. Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a annoncé l’ouverture d’une enquête visant à déterminer si le fabricant de semi-conducteurs a dissimulé à ses investisseurs des risques de transfert de technologies sensibles vers la Chine. Cette procédure intervient quelques jours après la démission de Jensen Huang, emporté par un scandale mêlant relations personnelles et soupçons d’espionnage.

Une enquête sur les informations communiquées aux investisseurs

Le ministère californien de la Justice a adressé une injonction à Nvidia pour obtenir des documents concernant d’éventuels transferts de puces avancées ou d’informations confidentielles vers Pékin. Rob Bonta affirme que « la conduite de Nvidia et de son ancien PDG soulève des signaux d’alerte très clairs, notamment concernant la manière dont l’entreprise a pu tromper ses investisseurs ».

Le procureur précise que son intervention repose sur le droit boursier californien et non directement sur les restrictions américaines à l’exportation. Ce dernier rappelle aussi un principe fondamental (encore plus aux États-Unis) : « Les entreprises ne peuvent pas tromper leurs investisseurs ». L’enquête californienne devra notamment déterminer si les investisseurs ont été correctement informés des risques liés aux activités internationales du groupe.

Jensen Huang et Alice Huang au cœur du scandale

Cette enquête fait écho aux soupçons d’espionnage chinois entourant Alice Huang, l’ancienne dirigeante de Megaspeed et la partenaire commerciale de Nvidia. La femme d’affaires, qui entretenait une relation avec Jensen Huang, est soupçonnée d’avoir facilité le transfert de processeurs américains vers la Chine.

Le dossier avait déjà entraîné des interrogations sur l’influence de Nvidia sur une enquête fédérale, ainsi qu’une plainte déposée par des actionnaires.

Le ministère américain de la Justice et le régulateur boursier SEC examinent également certains aspects de l’affaire. Après l’éviction définitive de Jensen Huang, Nvidia doit désormais affronter une crise susceptible de fragiliser sa gouvernance et sa réputation. Rappelons toutefois qu’aucune infraction n’est (encore) établie à ce stade.