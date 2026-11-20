Cette fois ce n’est plus une simple projection digne de la S.F : Google compte bel et bien envoyer des serveurs d’intelligence artificielle en orbite dès 2029. Le géant américain a signé un accord avec Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos (fondateur d’Amazon), pour réserver un lancement de la fusée New Glenn. Cette mission doit faire franchir un cap à Project Suncatcher, son programme expérimental de centres de calcul spatiaux alimentés par l’énergie solaire.

Une constellation de satellites dopés aux puces Google

Prévu au premier trimestre 2029, le lancement doit placer plusieurs satellites sur une orbite héliosynchrone afin de bénéficier d’un ensoleillement presque continu. Chaque engin embarquera des processeurs TPU, développés par Google pour l’IA, avec une puissance de calcul comparable à celle d’une baie de serveurs terrestres.

Les satellites communiqueront par liaisons laser afin de répartir les traitements informatiques. Travis Beals, responsable du projet chez Google, présente ce vol comme « une étape cruciale de notre feuille de route, alors que nous repoussons les limites de ce qui est possible pour l’avenir du calcul informatique ».

Le programme a déjà dépassé le stade des simulations. Un premier satellite expérimental, lancé en octobre par SpaceX, a réussi à exécuter le modèle Gemma 4 et à transmettre un haïku généré depuis l’espace.

Des défis techniques et financiers considérables

L’objectif final consiste à exploiter l’énergie solaire orbitale pour limiter les contraintes électriques des data centers terrestres. Mais les processeurs dégagent beaucoup de chaleur : dans le vide spatial, leur refroidissement doit reposer sur des radiateurs, sans circulation d’air. Les rayonnements cosmiques et l’impossibilité de réparer facilement les équipements ajoutent de nombreuses difficultés à ce type de projet.

Le prix du transport orbital constitue un autre obstacle. Google mise sur une diminution progressive des coûts de lancement, tandis que Blue Origin doit encore fiabiliser New Glenn après l’explosion d’une fusée sur son pas de tir.

Enfin, ni le montant du contrat ni le nombre de satellites n’ont été précisés. Suncatcher reste aujourd’hui une « simple » expérimentation, sans aucun calendrier commercial.