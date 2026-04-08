Le RTS Stormgate perd son multijoueurs suite au basculement des serveurs vers l’IA

Le destin de Stormgate prend un tournant brutal. Frost Giant Studios a confirmé que les fonctions en ligne de son jeu de stratégie en temps réel seront désactivées à la fin du mois d’avril, conséquence directe de la disparition de son infrastructure serveur actuelle. À l’origine de cette rupture, un enchaînement révélateur de l’époque : le prestataire chargé d’orchestrer les serveurs du jeu a été racheté par une société désormais focalisée sur l’inférence IA à grande échelle, reléguant l’activité jeu vidéo au second plan.

Un projet ambitieux rattrapé par sa fragilité économique

Stormgate est un titre ambitieux pour son genre : porté par d’anciens vétérans de Blizzard, soutenu par un financement participatif massif et une levée de fond conséquente, le titre avait été présenté comme l’un des grands espoirs modernes du RTS compétitif. Mais malgré cette promesse et une sortie en accès anticipé suivie d’un lancement 1.0, la réception est restée jusqu’ici assez tiède : la base de joueurs s’est érodée et l’élan initial a laissé place à une moyenne de joueurs plutôt basse. Dans ce contexte difficile, la perte d’un partenaire d’infrastructure n’est plus seulement un simple contretemps mais devient une menace existentielle.

Quand les serveurs de jeu cèdent la place au calcul pour l’IA

Cette. affaire illustre parfaitement une mutation plus large de l’industrie technologique. Les ressources de calcul, les infrastructures réseau et les plateformes d’orchestration sont de plus en plus réorientées vers les usages liés à l’intelligence artificielle, jugés plus stratégiques ou plus rentables. Dans le cas de Hathora, cette transition signifie l’arrêt du support aux clients jeux, avec une fermeture programmée qui emporte au passage plusieurs autres titres dépendants de ses services.

Frost Giant tente de sauver l’essentiel avec un mode hors-ligne

Pour éviter que Stormgate ne devienne totalement injouable, Frost Giant prépare en urgence un correctif permettant l’accès hors ligne. La campagne solo et les modes individuels doivent rester disponibles, mais le multijoueur, cœur naturel d’un RTS de cette ambition, disparaîtra temporairement sans garantie claire de retour. Le studio espère encore restaurer le jeu en ligne plus tard, à condition en fait de trouver un nouveau partenaire capable d’assumer les opérations serveur.

Un symbole cruel pour l’état actuel du jeu vidéo PC

A son fort défendant, Stormgate est donc devenu en quelque sorte le symbole d’une collision de plus en plus frontale entre le jeu vidéo et les nouvelles priorités de l’économie de l’IA. Pour Frost Giant, l’urgence première est avant tout de sauver le jeu, mais pour le secteur du JV en général, l’avertissement a de quoi inquiéter pour la suite.