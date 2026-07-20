NVIDIA Rubin refroidit ses serveurs IA avec un liquide… à 45 °C

NVIDIA bouscule les principes historiques du refroidissement des data centers. Sa génération Rubin accepte un liquide entrant à 45 °C, soit une température supérieure à celle d’un bain à remous. Loin de réchauffer les puces, cette eau chaude permet de capter directement leur chaleur tout en réduisant le recours aux équipements frigorifiques (très coûteux en consommation énergétique).

Un circuit fermé sans ventilateurs

La plateforme Vera Rubin repose sur une infrastructure intégralement refroidie par liquide. Un mélange composé de 75 % d’eau et de 25 % de propylène glycol circule dans des plaques froides placées au contact des processeurs. Le fluide arrive à 45 °C et ressort autour de 55 °C après avoir absorbé l’énergie thermique, sans dégrader les performances.

Cette architecture supprime les ventilateurs intégrés, les allées froides et une grande partie des groupes frigorifiques. Dans les régions au climat favorable, des radiateurs extérieurs peuvent dissiper la chaleur presque toute l’année. « La conception de référence NVIDIA DSX ne consomme pas d’eau : nous avons éliminé d’énormes quantités d’énergie et pratiquement toute l’utilisation d’eau », affirme Ali Heydari, responsable des infrastructures de refroidissement chez NVIDIA.

Des économies d’énergie et davantage de densité

Le refroidissement peut représenter jusqu’à 40 % de l’électricité consommée par un centre de données. NVIDIA estime qu’un site hyperscale de 50 MW pourrait économiser plus de 4 millions de dollars par an. Le constructeur promet également des data centers presque sans consommation d’eau, contre environ 2,6 millions de gallons par mégawatt et par an pour certaines installations traditionnelles.

Rubin améliore enfin la densité : un système occupant auparavant six unités de rack pourrait désormais tenir dans deux. Alors que les investissements dans les infrastructures d’IA explosent, cette technologie dessine un futur avec des centres de données plus silencieux, compacts et économes.