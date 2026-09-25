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Project Suncatcher : Google envoie ses puces IA dans l’espace pour préparer des data centers orbitaux

2 min.
25 Sep. 2026 • 9:45
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Google passe du concept à l’expérimentation. Dans le cadre de Project Suncatcher, le groupe va envoyer pour la première fois ses puces d’intelligence artificielle en orbite basse afin d’évaluer leur résistance aux conditions spatiales. Le prototype, développé avec Planet Labs, doit décoller à bord de la mission Transporter-18 de SpaceX avec quatre TPU de Google.

Des TPU confrontés au vide, aux radiations et aux vibrations

Le projet constitue une première étape vers les data centers orbitaux imaginés par Google. Durant le lancement, les composants pourront subir des accélérations atteignant ponctuellement 50 à 100 g. En orbite, ils devront également résister aux rayonnements cosmiques, susceptibles de provoquer des erreurs électroniques.

Illustration du satellite expérimental de Google testant une puce IA en orbite

Google a déjà exposé ses TPU Trillium à un faisceau de protons en laboratoire. Selon l’entreprise, les puces ont supporté une dose de radiations supérieure à celle attendue pendant cinq années dans l’espace. « Ce premier lancement consiste à voir ce qui fonctionne, identifier les points de défaillance et appliquer ces enseignements aux futures missions », explique Google.

L’énergie solaire pour alimenter l’IA en orbite

L’ambition de Project Suncatcher dépasse largement cette expérience. Google imagine des grappes de satellites équipées de dizaines de TPU, reliées entre elles par laser et alimentées presque continuellement par le Soleil. En orbite basse, la production solaire pourrait être jusqu’à huit fois supérieure à celle obtenue au sol.

Le refroidissement reste néanmoins un obstacle majeur : dans le vide, aucun flux d’air ne peut évacuer la chaleur des processeurs. Google teste donc des caloducs associés à des radiateurs spécifiques.

Cette obsession de l’espace ne concerne pas seulement Mountain View. SpaceX travaille également sur des data centers spatiaux, tandis que Blue Origin explore une approche comparable. Google prévoit déjà deux nouveaux satellites en 2027 pour tester ses liaisons laser. L’espace pourrait ainsi devenir le prochain terrain de bataille des infrastructures d’intelligence artificielle.

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