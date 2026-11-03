L’Europe réagit après le nouveau piratage de frigos de supermarchés européens

Après une nouvelle vague de cyberattaques ayant touché les frigos de supermarchés dans plusieurs pays européens, la Commission européenne veut évaluer la capacité des distributeurs à faire face à ce type d’incident. Christophe Hansen, commissaire européen à l’Agriculture et au Développement rural, a annoncé que le sujet sera abordé lors d’une prochaine réunion du Collège de sécurité de la Commission.

L’objectif est notamment de vérifier les plans de secours des enseignes et leur capacité à réagir lorsque des équipements essentiels à la conservation des aliments sont compromis. « La chaîne d’approvisionnement alimentaire européenne doit être préparée aux nouvelles menaces et à leur évolution », a déclaré Christophe Hansen à Politico. Il juge la répétition de ces attaques « profondément préoccupante » en raison des pertes économiques pour les distributeurs et des rayons qui peuvent se retrouver vides pour les consommateurs.

Le nouveau piratage a eu lieu hier dans au moins six pays de l’Union européenne : la Belgique, le Luxembourg, la Suède, l’Irlande, les Pays-Bas et l’Estonie. Des incidents ont également été signalés en Finlande. Les réfrigérateurs et congélateurs de dizaines de magasins ont vu leur température augmenter brutalement, parfois jusqu’à 50 °C. Des enseignes ont dû retirer des produits frais et surgelés de la vente et jeter des stocks devenus impropres à la consommation.

En Belgique, Carrefour a confirmé que 15 de ses 700 magasins étaient concernés. En Suède, les chaînes ICA et Coop ont également signalé des incidents, tandis qu’en Irlande, 13 magasins SuperValu ont été touchés. Les systèmes de réfrigération de plusieurs magasins Delhaize et Spar ont aussi été concernés.

Cette vague survient quelques semaines après des attaques similaires en France. Des centaines de supermarchés avaient alors été touchés avec des pertes alimentaires importantes et des départs de feu dans certains magasins. Les incidents récents présentent des similitudes avec ceux observés en France, mais les autorités n’ont pas établi qu’ils étaient liés ni identifié leurs auteurs.

La Commission européenne veut vérifier les plans de secours des distributeurs

La Commission européenne souhaite donc examiner comment les enseignes peuvent maintenir leur activité lorsqu’une attaque informatique perturbe leurs équipements. Le Collège de sécurité, présidé par Ursula von der Leyen et réunissant l’ensemble des commissaires, permet d’aborder les menaces qui dépassent le cadre d’un secteur particulier. La prochaine réunion doit être organisée prochainement, mais aucune date n’a encore été fixée.

Pour la Commission européenne, le problème dépasse les pertes de marchandises. Les cyberattaques contre les systèmes de réfrigération peuvent perturber une partie de la chaîne alimentaire et ébranler la confiance des consommateurs. La Commission européenne considère ces incidents comme une menace potentielle pour la résilience des approvisionnements européens.

La question technique reste également entière. Les systèmes de gestion des frigos commerciaux sont connectés à Internet pour permettre leur surveillance et leur pilotage à distance. Lors des précédents incidents, des pirates ont exploité ces accès pour modifier les réglages des équipements. Les mises à jour de sécurité et la sécurisation des connexions à distance sont donc essentielles, mais certaines installations nécessitent aussi des modifications matérielles.