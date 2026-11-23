Un trou noir microscopique pourrait-il détruire une étoile de l’intérieur ? Des astrophysiciens du Massachusetts Institute of Technology (MIT) viennent d’étudier cette hypothèse spectaculaire à l’aide de simulations numériques tridimensionnelles. Publiés dans The Astrophysical Journal, leurs travaux décrivent un mécanisme susceptible de provoquer l’explosion d’étoiles comparables au Soleil tout en ouvrant une nouvelle piste pour détecter les mystérieux trous noirs primordiaux.

Des vestiges du Big Bang cachés au cœur des étoiles

Imaginés notamment par Stephen Hawking dès 1971, les trous noirs primordiaux auraient pu se former quelques instants après le Big Bang. Certains posséderaient la taille d’un atome, malgré une masse comparable à celle d’un astéroïde. Leur existence reste hypothétique, mais ils pourraient expliquer une partie de l’énigme de la matière noire.

L’équipe dirigée par Ore Gottlieb a étudié leur éventuelle capture par une étoile. Après de multiples passages à travers sa matière, un tel objet pourrait rejoindre son centre et commencer à absorber progressivement son environnement.

Le processus durerait plusieurs millions d’années jusqu’à l’apparition éventuelle d’un disque d’accrétion autour du trou noir.

Une explosion stellaire déclenchée en quelques secondes

Si l’étoile tourne suffisamment rapidement, les interactions entre le disque, les champs magnétiques et le trou noir pourraient engendrer deux puissants jets de matière capables de transpercer l’astre. « Une fois le disque formé, c’est pratiquement une condamnation à mort pour l’étoile », explique Ore Gottlieb.

L’explosion surviendrait alors en quelques dizaines de secondes. Ces simulations astrophysiques suggèrent une émission initiale de rayons gamma et X, suivie d’un intense éclat bleu et ultraviolet, puis de rayonnements infrarouges et radio.

A noter que ses phénomènes impliquant la destruction d’étoiles par des trous noirs ont déjà été observés, mais aucun ne confirme ce scénario (très) particulier.

Les chercheurs espèrent désormais identifier ces signatures lumineuses avec les télescopes actuels. Une telle découverte constituerait une avancée majeure pour comprendre l’Univers primordial, même si d’autres phénomènes astrophysiques pourraient produire des signaux similaires.