Science

Une étoile « dévorée » révèle un trou noir caché loin du centre de sa galaxie

28 Oct. 2025 • 19:20
Une équipe internationale d’astronomes a observé un phénomène cosmique inédit, soit une explosion radio ultra-rapide provoquée par un trou noir massif situé hors du centre de sa galaxie. Baptisé AT 2024tvd (qu’en des termes charmants ces choses là sont dites), cet événement – détecté notamment grâce à l’observatoire américain Allen Telescope Array (ATA) – pourrait redéfinir notre compréhension des trous noirs supermassifs (SMBH).

Les événements de perturbation gravitationnelle (ou TDE, *Tidal Disruption Events) surviennent lorsqu’une étoile s’approche trop près d’un trou noir et se fait littéralement déchirer par sa gravité. Habituellement observés au cœur des galaxies, les TDE génèrent une lueur visible dans plusieurs longueurs d’onde, du rayonnement X jusqu’aux ondes radio. Mais AT 2024tvd défie les modèles connus : ce dernier s’est produit à 2 600 années-lumière du centre galactique, révélant un trou noir errant probablement issu d’une ancienne collision entre galaxies.

Deux trous noirs

Un signal radio fulgurant et révélateur

Selon la chercheuse Raffaella Margutti, « ce trou noir massif serait resté invisible sans cet événement exceptionnel ». L’explosion, qui a produit deux intenses « bouffées » radio, a permis de suivre pour la première fois le comportement d’un SMBH en dehors du noyau galactique.

Grâce à sa capacité à observer des signaux rapides et sur de larges bandes de fréquences, l’ATA a joué un rôle central dans le suivi temporel de la luminosité radio du phénomène. Les premières analyses montrent que l’explosion a éjecté deux flux de matière, dont l’un contiendrait des débris de l’étoile détruite.

Cette découverte confirme l’importance croissante de la « radioastronomie temporelle », un domaine en plein essor qui traque les événements cosmiques fugaces comme les TDE, les sursauts radio rapides et les supernovae. C’est désormais l’heure de la chasse aux trous noirs cachés qui errent silencieusement à travers les galaxies.

