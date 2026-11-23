Et si les géants de l’intelligence artificielle acceptaient de limiter la puissance de leurs futurs modèles tant qu’ils ne peuvent pas garantir leur sécurité ? C’est la proposition de Jakub Pachocki, directeur scientifique d’OpenAI, soutenu par Sam Altman. Le responsable souhaite que les principaux laboratoires s’accordent sur des limites communes, avec une condition pour les dépasser : démontrer que les outils de surveillance et les mesures de sécurité ont suffisamment progressé. Une approche qui pourrait changer les règles de la course à l’IA, alors que les modèles deviennent toujours plus performants, mais aussi plus difficiles à contrôler.

Des limites pour éviter que l’IA ne progresse trop vite

OpenAI, Google et Anthropic se livrent une compétition intense pour développer des intelligences artificielles toujours plus avancées. Chaque nouvelle génération améliore les capacités de raisonnement, de programmation ou de résolution de problèmes complexes. Mais pour Jakub Pachocki, cette course présente un risque : les entreprises pourraient finir par créer des systèmes dont elles ne maîtrisent plus suffisamment le fonctionnement. Il propose donc d’instaurer des paliers de développement que les laboratoires accepteraient collectivement de ne pas dépasser avant d’avoir démontré que leurs dispositifs de sécurité sont adaptés. Une fois ces garanties vérifiées, ils pourraient poursuivre leurs recherches jusqu’à la prochaine étape.

Il ne s’agirait donc pas de stopper les progrès de l’IA, mais de s’assurer que les moyens de la contrôler évoluent au même rythme. Cette précaution pourrait prendre une importance particulière dès 2027. Pachocki estime en effet que les intelligences artificielles pourraient bientôt participer directement à l’amélioration de leurs propres méthodes d’entraînement. En aidant les chercheurs à concevoir des modèles plus performants, elles accéléreraient encore le rythme des découvertes, potentiellement au-delà de la capacité des entreprises à anticiper les risques.

Reste une difficulté majeure : comment mesurer objectivement la puissance d’une intelligence artificielle ? Le scientifique évoque notamment la « perplexité », un indicateur qui évalue la capacité d’un modèle à prédire la suite d’un texte. Plus cette valeur est faible, plus ses prédictions sont précises. Cette méthode présente toutefois des limites puisqu’elle ne mesure pas toutes les capacités d’une IA, notamment certains progrès liés au raisonnement. Les laboratoires n’utilisant pas nécessairement les mêmes données d’évaluation, plusieurs critères devraient être combinés avant de pouvoir établir des seuils véritablement comparables.

En attendant, les lancements continuent. OpenAI a récemment dévoilé GPT-6.2 Astra et Sol, tandis que Google a présenté Gemini 4 Neon, avec une attention particulière portée à la rapidité et aux coûts d’utilisation. La proposition de Pachocki concerne avant tout les prochaines étapes du développement de l’IA et ne remet pas en cause la disponibilité de ces services.

Le problème : les IA deviennent aussi plus difficiles à surveiller

Cette volonté d’encadrement intervient alors qu’OpenAI vient de publier une étude soulevant une difficulté supplémentaire. À mesure que les modèles gagnent en puissance, leurs mécanismes de raisonnement pourraient devenir moins transparents pour les chercheurs chargés de les surveiller. Certaines intelligences artificielles produisent des étapes intermédiaires avant de formuler une réponse. Ces chaînes de raisonnement constituent une source d’informations précieuse pour les équipes de sécurité, qui peuvent notamment y rechercher des indices de comportements problématiques.

Prenons l’exemple d’une IA chargée de réaliser une opération informatique. En examinant ses étapes de raisonnement, un système de contrôle pourrait repérer une tentative de contourner une restriction ou d’effectuer une action non autorisée. Mais les travaux publiés le 10 novembre montrent que cette méthode pourrait devenir moins fiable. Les chercheurs ont notamment étudié des modèles capables de résoudre certaines tâches sans produire autant de raisonnement écrit. Ils se sont également intéressés à leur capacité à modifier les explications affichées, ce qui complique davantage leur surveillance.

Autrement dit, une IA pourrait accomplir une tâche complexe sans laisser suffisamment de traces pour comprendre comment elle y est parvenue. Et même lorsqu’un raisonnement est disponible, celui-ci ne reflète pas nécessairement l’ensemble des opérations effectuées. Les résultats ne prouvent pas que les modèles cherchent volontairement à cacher leurs actions, mais suggèrent que les mécanismes de surveillance actuels pourraient perdre une partie de leur efficacité avec les prochaines générations d’IA. Un problème d’autant plus important que ces systèmes sont progressivement amenés à accomplir des tâches de manière autonome.

La sécurité des modèles fait également l’objet de contestations judiciaires. Une récente plainte en Californie remet en cause certaines protections entourant les évaluations de cybersécurité d’OpenAI, des accusations que l’entreprise rejette. Cette affaire reste toutefois indépendante des propositions formulées par son directeur scientifique.

Des contrôleurs indépendants directement dans les laboratoires

Fixer des limites communes constitue une première étape, mais encore faut-il pouvoir vérifier que les entreprises les respectent réellement. Sur ce point, les propositions d’OpenAI rejoignent certaines réflexions d’Anthropic. Dès septembre, son dirigeant Dario Amodei avait défendu la création d’un système de surveillance reposant sur des évaluateurs indépendants présents directement au sein des laboratoires d’IA. Ces contrôleurs ne se contenteraient pas de tester un modèle juste avant sa commercialisation : ils pourraient accéder régulièrement aux équipes, examiner les procédures internes et signaler les éventuels incidents tout au long du développement.

Anthropic souhaite également que ces évaluateurs puissent publier leurs conclusions sans validation préalable de l’entreprise concernée. Certaines informations confidentielles ou sensibles pour la sécurité pourraient être masquées, mais les contrôleurs conserveraient la possibilité de signaler publiquement ces suppressions lorsqu’elles affectent leurs conclusions. L’objectif serait d’éviter que les laboratoires puissent sélectionner uniquement les résultats favorables à leurs technologies.

Une telle organisation soulèverait néanmoins des difficultés juridiques et politiques. Dario Amodei considère qu’une coordination entre laboratoires, puis entre États, serait nécessaire pour établir des règles communes. Les pouvoirs publics pourraient notamment devoir intervenir afin d’encadrer ces accords et d’éviter qu’ils ne contreviennent aux règles de concurrence. Pour le moment, aucun mécanisme universel n’oblige OpenAI, Google, Anthropic ou leurs concurrents à limiter la puissance de leurs futurs modèles, et aucun seuil technique commun n’a encore été adopté.