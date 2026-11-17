OpenAI poursuit l’évolution de sa famille GPT-6 avec deux nouveaux modèles destinés aux utilisateurs qui travaillent avec des tâches complexes ou répétitives. GPT-6.2 Astra et GPT-6.2 Sol arrivent simultanément dans ChatGPT Work et Codex, avec une promesse commune : obtenir de meilleurs résultats tout en consommant moins de tokens. Une optimisation qui doit permettre de prolonger les sessions de travail sans épuiser aussi rapidement les quotas d’utilisation.

GPT-6.2 Astra affine le travail professionnel et le développement

Positionné comme le modèle le plus avancé de cette nouvelle génération, Astra cible les missions exigeantes. OpenAI met notamment en avant ses capacités de création documentaire et de conception de présentations. À partir d’une simple capture d’écran, le modèle peut reproduire une mise en page, ses couleurs et sa typographie, jusqu’à la taille des caractères, afin de décliner un modèle graphique sur plusieurs diapositives.

Some of you have been asking very politely. Some of you have just been asking. GPT-6.2 Astra and Sol are now available. Super efficient and built to perform where it counts—the real world. https://t.co/qr2iP0GpfX https://t.co/jLCyVIws2Y — OpenAI (@OpenAI) November 17, 2026

Les développeurs devraient également bénéficier de progrès sensibles. Astra se montre plus performant pour modifier des projets logiciels existants, puis vérifier les changements apportés. OpenAI rapporte que les premiers testeurs ont constaté un code plus propre et des tests mieux ciblés, nécessitant moins de corrections successives.

Sol mise sur le rapport performances-prix

GPT-6.2 Sol s’adresse davantage aux usages quotidiens, notamment la rédaction et la programmation. Son positionnement économique ne l’empêche toutefois pas de rivaliser avec son grand frère. Sur FrontierCode 2.0, un test évaluant la qualité des modifications apportées à de véritables bases de code, Sol termine à seulement 0,5 point d’Astra, pour un coût environ cinq fois inférieur lorsque les deux modèles fonctionnent avec leur niveau maximal de raisonnement.

Les deux nouveautés sont disponibles dans ChatGPT Work et Codex pour les abonnés Plus, Pro, Enterprise et Edu. Le mode Ultrafast, capable selon OpenAI d’accélérer la génération jusqu’à 4,5 fois, arrive également chez certains abonnés Pro. Côté développeurs, l’API accueille les deux modèles : Astra bénéficie d’une baisse de 20 % sur ses tarifs standards d’entrée et de sortie. OpenAI cherche ainsi à rendre ses modèles les plus performants un peu plus accessibles… sans sacrifier leur efficacité sur les tâches professionnelles.