GPT-6.1 Terra est disponible : OpenAI améliore ChatGPT et Codex

OpenAI annonce GPT-6.1 Terra, une nouvelle version de son modèle IA intermédiaire qui vient combiner le raisonnement visuel, l’utilisation d’applications et la génération de texte à moindre coût. Disponible dès aujourd’hui dans ChatGPT Work, Codex et l’API pour les développeurs, ce modèle promet des progrès en programmation et une baisse de 50 % du prix des tokens par rapport à son prédécesseur.

GPT-6.1 Terra succède à GPT-5.6 Terra dans la gamme des modèles d’OpenAI. L’entreprise le présente comme un modèle IA capable de gérer les tâches courantes d’un environnement professionnel : rédiger des propositions, interpréter des plans techniques, remplir des formulaires ou encore modifier des vidéos. Il combine l’analyse d’images et l’utilisation d’interfaces informatiques avec l’objectif d’automatiser des opérations qui nécessitaient jusqu’ici plusieurs manipulations humaines.

Cette capacité à agir dans des applications constitue l’un des axes majeurs de la nouvelle version. Un agent peut par exemple examiner des factures puis saisir leurs informations dans un logiciel comptable. OpenAI met également en avant les tâches complexes réalisées en plusieurs étapes, comme la création d’un modèle 3D à partir d’un dessin architectural.

Un prix divisé par deux pour GPT-6.1 Terra et moins d’erreurs factuelles

OpenAI annonce une baisse de 50 % du prix standard de l’API par rapport à GPT-5.6 Terra, mais aussi à GPT-6.1 Sol. Le nouveau modèle coûte 1 dollar par million de tokens en entrée, 0,05 dollar pour les tokens d’entrée mis en cache et 5 dollars par million de tokens en sortie. Cette tarification doit faciliter son utilisation pour des opérations répétitives à grande échelle.

L’entreprise revendique également une amélioration de la fiabilité. Sur son benchmark interne consacré aux prompts susceptibles de provoquer des erreurs, le taux d’erreur passe de 53,6 % pour GPT-5.6 Terra à 16,7 % avec GPT-6.1 Terra lorsque l’effort de raisonnement est faible. Au niveau maximal, il atteint 4,3 %, soit une baisse de 18 points. Ces chiffres ne garantissent pas l’absence d’hallucinations dans des situations réelles, mais indiquent une progression sur les tests utilisés par OpenAI.

La programmation progresse également : au niveau de raisonnement maximal, GPT-6.1 Terra résout 50,3 % des tâches du benchmark Terminal-Bench 4.0, contre 21,5 % pour GPT-5.6 Terra selon les résultats de OpenAI. L’entreprise précise néanmoins que ses modèles plus puissants, GPT-6.1 Sol et GPT-6 Astra, restent préférables pour les tâches de développement les plus complexes.

GPT-6.1 Terra est accessible dès maintenant aux abonnés ChatGPT Plus et Pro, ainsi qu’aux utilisateurs Enterprise et Edu dans ChatGPT Work et Codex. Les développeurs peuvent aussi l’intégrer à leurs applications via l’API, sous l’identifiant gpt-6.1-terra.