TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet GPT-6.1 Terra est disponible : OpenAI améliore ChatGPT et Codex
Internet

GPT-6.1 Terra est disponible : OpenAI améliore ChatGPT et Codex

3 min.
26 Oct. 2026 • 20:32
0

OpenAI annonce GPT-6.1 Terra, une nouvelle version de son modèle IA intermédiaire qui vient combiner le raisonnement visuel, l’utilisation d’applications et la génération de texte à moindre coût. Disponible dès aujourd’hui dans ChatGPT Work, Codex et l’API pour les développeurs, ce modèle promet des progrès en programmation et une baisse de 50 % du prix des tokens par rapport à son prédécesseur.

ChatGPT Logo

GPT-6.1 Terra succède à GPT-5.6 Terra dans la gamme des modèles d’OpenAI. L’entreprise le présente comme un modèle IA capable de gérer les tâches courantes d’un environnement professionnel : rédiger des propositions, interpréter des plans techniques, remplir des formulaires ou encore modifier des vidéos. Il combine l’analyse d’images et l’utilisation d’interfaces informatiques avec l’objectif d’automatiser des opérations qui nécessitaient jusqu’ici plusieurs manipulations humaines.

Cette capacité à agir dans des applications constitue l’un des axes majeurs de la nouvelle version. Un agent peut par exemple examiner des factures puis saisir leurs informations dans un logiciel comptable. OpenAI met également en avant les tâches complexes réalisées en plusieurs étapes, comme la création d’un modèle 3D à partir d’un dessin architectural.

Un prix divisé par deux pour GPT-6.1 Terra et moins d’erreurs factuelles

OpenAI annonce une baisse de 50 % du prix standard de l’API par rapport à GPT-5.6 Terra, mais aussi à GPT-6.1 Sol. Le nouveau modèle coûte 1 dollar par million de tokens en entrée, 0,05 dollar pour les tokens d’entrée mis en cache et 5 dollars par million de tokens en sortie. Cette tarification doit faciliter son utilisation pour des opérations répétitives à grande échelle.

L’entreprise revendique également une amélioration de la fiabilité. Sur son benchmark interne consacré aux prompts susceptibles de provoquer des erreurs, le taux d’erreur passe de 53,6 % pour GPT-5.6 Terra à 16,7 % avec GPT-6.1 Terra lorsque l’effort de raisonnement est faible. Au niveau maximal, il atteint 4,3 %, soit une baisse de 18 points. Ces chiffres ne garantissent pas l’absence d’hallucinations dans des situations réelles, mais indiquent une progression sur les tests utilisés par OpenAI.

La programmation progresse également : au niveau de raisonnement maximal, GPT-6.1 Terra résout 50,3 % des tâches du benchmark Terminal-Bench 4.0, contre 21,5 % pour GPT-5.6 Terra selon les résultats de OpenAI. L’entreprise précise néanmoins que ses modèles plus puissants, GPT-6.1 Sol et GPT-6 Astra, restent préférables pour les tâches de développement les plus complexes.

GPT-6.1 Terra est accessible dès maintenant aux abonnés ChatGPT Plus et Pro, ainsi qu’aux utilisateurs Enterprise et Edu dans ChatGPT Work et Codex. Les développeurs peuvent aussi l’intégrer à leurs applications via l’API, sous l’identifiant gpt-6.1-terra.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ChatGPT OpenAI Logos Internet

OpenAI revendique 1 milliard d’utilisateurs avec ChatGPT et Codex

OpenAI Logo Logiciels

OpenAI va regrouper ChatGPT, Codex et son navigateur dans une « super app »

ChatGPT Codex Application Logiciels

Codex devient disponible dans l’application ChatGPT sur iOS et Android

IBM Logo Business

IBM s’allie à OpenAI pour accélérer l’adoption de GPT-5.6, Codex et ChatGPT Work en entreprise

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta AI Logo

Meta veut lever 95 milliards de dollars pour l’IA

26 Oct. 2026 • 19:58
0 Business

Meta prévoit de lever jusqu’à 95 milliards de dollars sur les marchés financiers pour soutenir ses investissements dans...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 26 octobre

26 Oct. 2026 • 17:58
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Starship Lune

Starship : la NASA évoque 22 lancements pour un alunissage… Elon Musk répond 6 à 8

26 Oct. 2026 • 17:55
1 Science

Combien de lancements de Starship faudra-t-il pour envoyer des astronautes sur la Lune ? Cette question devient un nouveau sujet de friction autour du...

Instagram Features Videos

Instagram teste les vidéos horizontales de 90 minutes pour rivaliser avec YouTube

26 Oct. 2026 • 17:39
0 Internet

Instagram lance un test permettant à certains créateurs de publier des vidéos horizontales pouvant durer jusqu’à 90...

Digit 5 robot

Digit : le robot humanoïde va travailler dans deux nouveaux entrepôts GXO

26 Oct. 2026 • 17:13
0 Matériel

Le robot humanoïde Digit va gagner deux nouveaux terrains d’essai grandeur nature aux États-Unis. Agility Robotics annonce que le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.7.2 et iOS 18.7.11 disponibles, avec macOS 26.7.2, macOS 15.8.2 et tvOS 26.6.1

iOS 26.7.2 et iOS 18.7.11 disponibles, avec macOS 26.7.2, macOS 15.8.2 et tvOS 26.6.1

26 Oct. 2026 • 22:32

image de l'article iOS 27.2 bouche 163 failles de sécurité, 263 pour macOS 27.2

iOS 27.2 bouche 163 failles de sécurité, 263 pour macOS 27.2

26 Oct. 2026 • 22:00

image de l'article Apple parle de Siri AI en Europe et l’arrivée de nouvelles langues

Apple parle de Siri AI en Europe et l’arrivée de nouvelles langues

26 Oct. 2026 • 20:59

image de l'article iOS 27.2 est disponible : voici les nouveautés

iOS 27.2 est disponible : voici les nouveautés

26 Oct. 2026 • 19:36

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site