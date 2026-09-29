OpenAI lance déjà GPT-6.1 Sol, une semaine après GPT-6 Sol

OpenAI lance aujourd’hui GPT-6.1 Sol, seulement une semaine après GPT-6 Sol. L’entreprise présente cette nouvelle version comme un modèle capable de se rapprocher de GPT-6 Astra sur plusieurs tâches complexes pour un coût pouvant tomber à un cinquième de celui du modèle IA phare.

OpenAI avait présenté GPT-6 Sol le 22 septembre aux côtés de GPT-6 Luna pour compléter GPT-6 Astra, lancé au début du mois. Une semaine plus tard, l’entreprise dévoile donc GPT-6.1 Sol, alors que le modèle précédent vient à peine d’arriver dans son offre. À noter cependant que GPT-6.1 Astra ne verra pas le jour, comme nous l’indiquions plus tôt.

GPT-6.1 Sol vise les tâches qui demandent du raisonnement, de la programmation, de l’utilisation d’un ordinateur et l’exécution de flux de travail professionnels en plusieurs étapes. OpenAI affirme que le modèle améliore nettement GPT-6 Sol sur ces usages et atteint sur plusieurs benchmarks un niveau proche de GPT-6 Astra.

Le principal argument du nouveau modèle d’intelligence artificielle reste toutefois son coût. Le prix GPT-6.1 Sol via l’API est de 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars en sortie, contre respectivement 10 et 50 dollars pour GPT-6 Astra, soit cinq fois moins dans les deux cas. Les entrées mises en cache coûtent seulement 0,10 dollar par million de tokens, soit 95 % de moins que le tarif d’entrée standard et la moitié du prix du cache de GPT-6 Sol.

Les performances de GPT-6.1 Sol se rapprochent d’Astra

Sur DeepSWE v1.1, un benchmark consacré aux tâches complexes de développement logiciel dans de véritables bases de code, OpenAI indique que GPT-6.1 Sol atteint le même score que GPT-6 Astra tout en nécessitant environ cinq fois moins de dépenses. Le modèle améliore également de 6,4 points le meilleur résultat obtenu par GPT-6 Sol, avec un niveau de raisonnement inférieur.

Le gain apparaît aussi dans l’utilisation d’applications informatiques. Sur OSWorld 2.0, GPT-6.1 Sol dépasse GPT-6 Sol de sept points avec le niveau maximal de raisonnement et se situe à seulement 2,1 points de GPT-6 Astra, selon les résultats publiés par OpenAI, pour un coût par tâche environ sept fois inférieur à celui d’Astra.

Les tâches professionnelles donnent également des résultats favorables au nouveau modèle. Sur AutomationBench, qui mesure la capacité d’agents IA à réaliser des flux de travail utilisant plusieurs outils, GPT-6.1 Sol obtient 2,2 points de plus que Claude Opus 5.5 d’Anthropic avec un raisonnement moyen, tout en coûtant environ trois fois moins cher par tâche. Son score progresse aussi de 4,8 points par rapport à GPT-6 Sol dans les mêmes conditions.

En recherche scientifique, l’écart avec son prédécesseur se creuse encore selon OpenAI. Sur Terminal-Bench Science 0.1, GPT-6.1 Sol fait plus que doubler le score de GPT-6 Sol avec le raisonnement maximal pour un coût moyen de 5,47 dollars par tâche, contre 23,80 dollars pour Astra et 23,21 dollars pour Opus 5.5. OpenAI précise toutefois qu’Astra conserve le meilleur score sur cette évaluation, avec 68,1 %.

Une meilleure précision et un déploiement encore limité

OpenAI revendique aussi une baisse des erreurs factuelles. Avec un faible niveau de raisonnement, la proportion de réponses contenant au moins une erreur passe de 11,4 % avec GPT-6 Sol à 7,7 % avec GPT-6.1 Sol, soit une réduction d’environ 32 %. L’entreprise précise toutefois que ce benchmark utilise des conversations difficiles dans lesquelles des utilisateurs avaient déjà signalé une erreur et qu’elles ne représentent donc pas les usages habituels.

OpenAI annonce également des progrès sur l’alignement et le respect des consignes de sécurité. GPT-6.1 Sol échoue moins souvent que GPT-6 Sol dans plusieurs tests portant notamment sur la transparence face à un outil de recherche défaillant, le respect de restrictions explicites et le fait d’éviter des résultats non autorisés lors de tâches agentiques. OpenAI indique n’avoir observé aucune tentative de contournement de son système automatisé d’évaluation de sécurité.

GPT-6.1 Sol est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu dans ChatGPT Work et Codex, ainsi que via l’API sous le nom gpt-6.1-sol. OpenAI ne propose toutefois pas encore le modèle dans ChatGPT classique et prévoit une version Ultrafast capable de générer des tokens jusqu’à huit fois plus rapidement dans Codex dans les prochains jours.