2026 QQ8 : la Terre possède bel et bien une seconde mini-lune… temporaire

La Terre possède actuellement un nouveau et minuscule compagnon de route. Baptisé 2026 QQ8, cet astéroïde d’environ 1 à 2 mètres de diamètre est temporairement lié gravitationnellement à notre planète depuis la fin du mois d’avril 2026. Sa nature vient d’être confirmée par le Minor Planet Center, après plusieurs semaines d’observations destinées notamment à écarter l’hypothèse d’un simple débris spatial.

L’objet avait été repéré en août par l’astronome hongrois Krisztián Sárneczky. Des observations complémentaires menées avec le télescope de 2,2 mètres de l’université d’Hawaï et le Lowell Discovery Telescope ont finalement confirmé son origine naturelle.

Une véritable mini-lune, mais pour quelques mois seulement

2026 QQ8 se distingue des quasi-satellites comme Kamoʻoalewa, actuellement étudié par la mission chinoise Tianwen-2. Ces derniers continuent d’orbiter autour du Soleil tout en accompagnant la Terre. QQ8, lui, a franchi la sphère de Hill terrestre et se trouve donc réellement « capturé » par l’orbite terrestre, même si cette situation reste provisoire.

À son passage le plus proche, la mini-lune se situe à environ 568 000 kilomètres de la Terre, soit près d’une fois et demie la distance moyenne Terre-Lune. Elle parcourait auparavant une orbite solaire en environ 359 jours, suffisamment proche de celle de notre planète pour permettre cette capture orbitale temporaire.

Un visiteur sans danger qui repartira bientôt

Les calculs orbitaux indiquent que 2026 QQ8 devrait quitter l’influence terrestre d’ici décembre ou au début de 2027 avant de reprendre son trajet autour du Soleil. Sa taille minuscule exclut par ailleurs tout danger, car même en cas de collision, l’objet se consumerait vraisemblablement dans l’atmosphère.

La Terre a déjà accueilli plusieurs compagnons éphémères, notamment 2024 PT5, qui avait quitté notre voisinage fin 2024. Les astronomes soupçonnent même que plusieurs de ces petits satellites temporaires pourraient circuler simultanément autour de notre planète sans encore avoir été détectés.