Tianwen-2 : la Chine prépare un atterrissage complexe sur l’astéroïde Kamoʻoalewa

La mission chinoise Tianwen-2 approche d’une étape décisive. Lancée en mai 2025, la sonde doit tenter de rejoindre puis d’explorer Kamoʻoalewa, un petit astéroïde proche de la Terre souvent présenté comme sa « quasi-lune ». L’objectif est ambitieux puisqu’il s’agit de prélever des échantillons à la surface de Kamoʻoalewa et rapporter ces mêmes échantillons sur Terre afin de mieux comprendre l’origine de cet objet singulier.

Un fragment de la Lune ou un astéroïde indépendant ?

Découvert en 2016 par le programme Pan-STARRS à Hawaï, Kamoʻoalewa orbite autour du Soleil sur une trajectoire proche de celle de notre planète. Il n’est donc pas un satellite naturel de la Terre, mais un quasi-satellite dont le mouvement reste synchronisé avec elle.

Représentation 3D de Kamoʻoalewa, la « quasi lune »

Sa composition intrigue les astronomes depuis plusieurs années. Des observations antérieures ont relevé des similitudes avec des matériaux lunaires altérés par l’espace, alimentant l’hypothèse d’un fragment arraché à la Lune lors d’un impact ancien. D’autres travaux plus récents invitent toutefois à la prudence et n’excluent pas une origine astéroïdale.

Un prélèvement complexe dans un environnement de très faible gravité

Tianwen-2 doit d’abord cartographier finement la surface de Kamoʻoalewa afin d’identifier une zone sûre pour l’opération. La faible gravité et la rotation rapide de l’astéroïde compliquent l’approche : un simple contact mal maîtrisé pourrait repousser la sonde loin de sa cible.

La mission emporte onze instruments scientifiques et pourrait utiliser plusieurs techniques de collecte, entre prélèvement bref au contact du sol et système d’ancrage adapté aux terrains plus compacts. La quantité visée serait de l’ordre d’une centaine de grammes.

Un retour sur Terre attendu en 2027

Après plusieurs mois d’observations, Tianwen-2 doit quitter Kamoʻoalewa en 2027 et larguer sa capsule d’échantillons près de la Terre avant de poursuivre vers 311P/PANSTARRS, un objet hybride entre astéroïde et comète. Il s’agirait du premier retour d’échantillons d’astéroïde pour la Chine, avec peut-être en bout de course de quoi apporter de précieuses informations sur notre mystérieuse « quasi-lune ».