Tesla vient de lancer le déploiement de FSD v15, une mise à jour majeure de son système de conduite autonome supervisée. Au programme, plusieurs améliorations de sécurité, mais surtout une interface impressionnante baptisée Tesla Reality View, interface capable de recréer l’environnement du véhicule en trois dimensions. Une nouveauté qui rappelle immédiatement l’univers des jeux vidéo (d’autant plus avec la sortie de GTA VI).

Tesla Reality View : une conduite façon GTA

Sur X, Elon Musk n’a pas hésité à comparer cette nouvelle représentation graphique à Grand Theft Auto : « C’est comme GTA », s’est enthousiasmé le milliardaire.

Concrètement, Reality View affiche une représentation photoréaliste et animée de l’environnement routier, avec une caméra virtuelle positionnée derrière et au-dessus du véhicule. Contrairement aux visualisations précédentes, relativement schématiques, cette interface restitue les routes, bâtiments et obstacles dans un univers tridimensionnel beaucoup plus détaillé.

FSD v15 now starting to roll out – upgrading every part of the end-to-end driving network Safety

25x better handling of safety critical cases Tesla Reality View

Adds a live visualization of the drive that lets you see & control what FSD is planning to do Navigation for start & end of the trip now learns end-to-end from fleet route preferences. Later v15 releases will expand this to the entire route. You also should notice better detection of signs, animals, debris, potholes and standing water, plus more natural speed handling in school zones and inclement weather. Lastly, FSD can now slow for speed cameras & Bike Rack Mode lets you enable FSD w/ bike racks or similar hitch accessories — Tesla (@Tesla) November 21, 2026

Selon Tesla, cette technologie permet de « voir et contrôler ce que le FSD prévoit de faire ». Une évolution qui complète les fonctionnalités de visualisation des caméras déjà présentes dans ses véhicules.

Des progrès annoncés pour la sécurité routière

Au-delà de son habillage spectaculaire, FSD v15 promet une meilleure détection des nids-de-poule, panneaux de signalisation, animaux et obstacles. Tesla annonce également des progrès dans les zones scolaires, sur les routes inondées et à proximité des radars automatiques.

Ces améliorations répondent à plusieurs faiblesses régulièrement reprochées au logiciel, notamment après les controverses autour du mode Mad Max.

Fred Lambert, journaliste spécialisé chez Electrek, tempère néanmoins cet enthousiasme : « Le FSD n’a jamais progressé de manière linéaire. Chaque version majeure a apporté de véritables améliorations, mais aussi de nouveaux problèmes. »

Disponible initialement sur un nombre limité de véhicules américains, FSD v15 devrait connaître un déploiement plus large en décembre. En France, l’autorisation du FSD reste soumise aux autorités. A noter enfin que malgré cette interface de choc, le système exige toujours une surveillance constante du conducteur : la route n’est décidément pas un jeu vidéo.