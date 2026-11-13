Géothermie sous-marine : un générateur produit de l’électricité grâce à un volcan… mais seulement pendant quelques secondes

Et si les volcans sous-marins devenaient un jour des centrales électriques ? Une entreprise américaine vient de réaliser ce que l’on pensait impossible : à près de 1 500 mètres sous la surface du Pacifique, son prototype Adélie a réussi à produire davantage d’électricité qu’il n’en consommait ! Une performance historique, mais encore très brève puisque le bilan énergétique positif n’a tenu que 8,7 secondes.

Un générateur installé au pied d’un volcan sous-marin

Cette expérimentation a été menée par Endurance Energy sur l’Axial Seamount, un volcan actif situé sur la dorsale Juan de Fuca, à environ 480 kilomètres des côtes de l’Oregon. L’objectif consiste à exploiter une ressource énergétique particulièrement abondante, mais encore largement inaccessible : la chaleur libérée par les profondeurs terrestres au niveau des sources hydrothermales.

Adélie, le prototype de générateur électrique sous-marin, au bout d’un câble avant d’être mis à l’eau

Ces cheminées naturelles expulsent de l’eau portée à des températures extrêmes. Dans certaines régions océaniques, les fluides peuvent dépasser les 400 °C. Une énergie considérable, dont la récupération impose néanmoins de surmonter des contraintes techniques majeures : pression abyssale, corrosion, dépôts minéraux et interventions de maintenance particulièrement complexes.

Pour tenter de relever ce défi, Endurance Energy a conçu Adélie, un générateur de trois tonnes destiné à fonctionner directement sur le plancher océanique. Son principe repose sur un circuit fermé : la chaleur hydrothermale vaporise un fluide spécifique, dont la pression entraîne une turbine reliée à un alternateur. L’installation peut par ailleurs être commandée à distance depuis la terre ferme.

8,7 secondes pour franchir le cap de la production nette

Le 27 septembre 2026, le prototype a été raccordé à une source hydrothermale naturelle dont les fluides atteignaient environ 281 °C. La turbine est montée jusqu’à 26 000 tours par minute et le dispositif a produit quelque 60 wattheures en une trentaine de secondes.

Le résultat le plus important tient toutefois à une séquence de seulement 8,7 secondes : pendant cet intervalle, Adélie a généré plus d’électricité qu’il n’en fallait pour alimenter son propre fonctionnement. La puissance nette médiane s’est établie autour de 2 kW, avec un maximum de 16,5 kW.

L’expérience a été interrompue après le déclenchement d’une protection liée à une mesure anormale du courant de la batterie. Une tentative de redémarrage a ensuite été compromise par la défaillance d’un câble alimentant la pompe du circuit frigorifique.

Une technologie prometteuse, mais encore loin du déploiement commercial

Endurance Energy considère néanmoins cette démonstration comme une validation essentielle. L’entreprise prépare déjà une version améliorée, baptisée Gentoo, tandis qu’un générateur commercial de 2 MW, nommé Leopard, est en développement. Un premier projet est également envisagé aux Tonga, avec une mise en service ciblée en 2027.

Reste une question incontournable : l’impact environnemental. Les sources hydrothermales abritent des écosystèmes abyssaux spécifiques, parfois très fragiles. Leur préservation devra donc accompagner toute montée en puissance de cette technologie. La géothermie sous-marine vient de démontrer qu’elle pouvait produire de l’électricité nette, mais il lui reste désormais à prouver qu’elle peut le faire durablement, sans bouleverser les milieux et les écosystèmes dont elle dépend.