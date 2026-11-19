La conduite autonome vient de rencontrer un nouvel obstacle aux États-Unis. Après plusieurs comportements dangereux de ses véhicules sur des axes rapides californiens, Waymo doit renoncer temporairement aux trajets autoroutiers. La décision du régulateur local a même poussé la filiale d’Alphabet à étendre cette suspension à l’ensemble du territoire américain. Un sérieux revers pour une entreprise qui avait fait de l’accès aux voies rapides un argument important de son développement.

Des robotaxis incapables de gérer certaines situations critiques

Deux incidents survenus à quelques heures d’intervalle ont précipité cette décision. Le 5 novembre, trois véhicules sans conducteur ont pénétré dans une zone de travaux interdite à la circulation sur l’US 101, près de Burlingame. Le lendemain, sur l’Interstate 280, un autre robotaxi a tenté de dépasser des voitures de la police autoroutière californienne qui organisaient un ralentissement du trafic.

Aucune collision ni blessure n’a été signalée, mais le Department of Motor Vehicles (DMV) a estimé que ces comportements constituaient un risque sérieux. Son porte-parole Jonathan Groveman a notamment évoqué un « danger imminent pour la sécurité publique », en raison des intrusions répétées dans des chantiers où travaillent des ouvriers.

Une suspension étendue à tous les marchés de Waymo

L’interdiction californienne concerne les autoroutes de l’État, mais Waymo a décidé de suspendre également les courses commerciales sur voies rapides dans ses autres zones d’exploitation, notamment à Phoenix, Austin, Miami et Los Angeles. Les essais techniques continuent néanmoins avec des spécialistes capables de reprendre le contrôle du véhicule.

La porte-parole de l’entreprise, Dana Gallagher, insiste sur les priorités du groupe – « La sécurité est au fondement de tout ce que nous faisons. » -, et précise que les incidents récents n’ont provoqué ni accident ni blessure et que le service reste disponible sur les routes urbaines (avec plus de 500 000 trajets hebdomadaires).

Un problème déjà rencontré quelques mois plus tôt

Ce nouvel épisode rappelle les difficultés rencontrées en mai 2026, lorsque Waymo avait déjà interrompu ses déplacements autoroutiers après des erreurs similaires dans des zones de chantier. Une mise à jour logicielle avait permis la reprise de l’activité dès juillet. Le retour à la « normale » sera sans doute un peu moins rapide cette fois : le régulateur exige désormais des preuves concrètes de corrections efficaces avant d’autoriser un retour sur les voies rapides.