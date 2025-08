A San-Francisco, les Robotaxis ont encore un conducteur humain

Dans l’imaginaire collectif, le terme de Robotaxi renvoie à ces films de S.F (comme Minority Report par exemple) dans lesquels des véhicules sans chauffeur et entièrement automatisés peuvent transporter un ou plusieurs individus. Tesla vient de lancer un service de VTC à San Francisco, et malgré l’ambition affichée de proposer des véhicules entièrement autonomes, ces robotaxis circulent encore avec un conducteur humain derrière le volant. Une vidéo relayée par Business Insider montre en effet une voiture Tesla se déplaçant avec un chauffeur, très loin donc de l’image d’un robotaxi sans aucune intervention humaine. Ce n’est pas tout à fait une surprise : en Californie, Tesla ne dispose pour l’instant que d’un seul des trois permis nécessaires pour proposer des courses commerciales sans conducteur.

