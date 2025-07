Tesla veut étendre son service de robotaxis à l’Arizona

Le Département des transports de l’État a confirmé que Tesla a déposé une demande pour tester et exploiter des véhicules autonomes en Arizona, dans le but d’étendre le service de robotaxis à la région métropolitaine de Phoenix. L’entreprise a entamé le processus de certification le 26 juin dernier, sollicitant des autorisations pour des tests et une exploitation avec ou sans conducteur. Cette initiative fait suite au lancement en juin d’un service pilote à Austin, actuellement réservé uniquement à des utilisateurs invités. Des échanges préliminaires ont eu lieu entre Tesla, le département des transports et l’Autorité du commerce de l’Arizona, notamment pour préparer d’éventuels contacts avec les autorités locales (et ainsi faciliter l’extension du service de robotaxis).

Elon Musk souhaite également déployer le service en Californie et au Texas, mais les exigences réglementaires varient sensiblement d’un État à l’autre. En Californie, Tesla détient depuis 2014 un permis pour tester des véhicules autonomes avec conducteur, mais n’a pas encore demandé les autorisations nécessaires pour des tests sans conducteur ni pour lancer un service de robotaxis payant. En Arizona, la procédure est plus souple – basée sur une auto-certification -, mais Tesla devra aussi obtenir un permis spécifique pour exploiter un service de transport rémunéré. De son côté, Waymo, le concurrent direct de Tesla sur le marché du robotaxi, possède déjà toutes les autorisations requises en Arizona et en Californie et gère des services similaires à plus grande échelle.