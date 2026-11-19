La Black Friday Week 2026 démarre ce jeudi 19 novembre chez Amazon, alors que les promotions sont déjà en cours chez plusieurs enseignes. Pour cette première journée, nous regroupons ici notre sélection de bons plans high-tech et électroménager : smartphones, téléviseurs 4K, PC portables, consoles, casques audio ou aspirateurs robots. Les offres sont classées par catégorie pour vous aider à comparer les prix et à préparer vos achats de Noël. Cette page sera mise à jour au fil de la journée, en fonction des nouvelles remises et des disponibilités. Les prix et les stocks peuvent évoluer.

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console portable MSI Claw A1M-212FR – Core Ultra 7, RAM 16 Go, SSD 1 To à 499€ au lieu de 849€ sur @Carrefour

Pack Nintendo Switch 2 256 Go avec batterie remplaçable + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 499,99€ sur @Cdiscount

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Nintendo Switch Online à 499,99€ au lieu de 559,99€ sur @Fnac – 30€ supplémentaires offerts en chèques cadeaux pour les adhérents Fnac+

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

NAS Ugreen DH2300 – 2 Baies, 4K HDMI, 4Go RAM, Connexion NFC, LAN 1GbE (+20€ contre le post d’un avis) – Vendeur Darty à 169,99€ au lieu de 199,99€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99

➡️ SSD :

[Prime] SSD NVMe PCIe 4 Netac NV7000-T 1 To (Vendeurs Tiers) à 135,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon

SSD interne NVMe M.2 Netac NV3000 1 To – PCIe 3.0 x4, jusqu’à 3500 Mo/s à 107,82€ sur @AliExpress avec le code FRB13

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

Carte micro SDXC Samsung P9 Express – 512GB à 98,92€ au lieu de 119,99€ sur @Amazon.es – livrable en France

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

Pack gamer Logitech G – Souris filaire G502 Hero + Clavier filaire – G213 Prodigy + Tapis de souris G240 – à 39,99€ au lieu de 69,99€ sur @Cdiscount

HOT! Souris sans fil rechargeable Logitech MX Master 4 – 8000 dpi, Dongle USB-C + 2 mois offerts à Adobe Creative Cloud à 99,99€ au lieu de 129,99€ sur @Boulanger

Souris sans fil rechargeable Logitech MX Master 4 – 8000 dpi, Dongle USB-C + 2 mois offerts à Adobe Creative Cloud à 99,99€ au lieu de 129,99€ Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

Kit mémoire RAM DDR4 Netac Shadow III 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz – CL16, XMP 2.0, dissipateur aluminium, UDIMM à 87,99€ sur @AliExpress avec le code FRBF13

avec le code FRBF13 Carte mère Gigabyte B850 Eagle Ice Carte Mère – Processeurs AMD Ryzen série 9000 à 166,99€ au lieu de 188,98€ sur @Amazon

➡️ Écrans PC :

➡️ Logiciels / Abonnements :

Abonnement Adobe Creative Cloud Pro – 1 an, PC/Mac à 221,40€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud Photographie 1 To – Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, 1 an, PC/Mac à 107,92€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Lightroom 1 To – 1 an, PC/Mac à 54,03€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud All Apps Étudiants / Enseignants – 1 an, PC/Mac à 83,11€ sur @Amazon

Offres Adobe : certaines formules sont réservées aux nouveaux clients. La version Étudiants / Enseignants nécessite un statut éligible. Vérifiez les conditions d’activation et de renouvellement automatique avant l’achat.

—🔥 Films / Séries —

[Blu-Ray 4K UHD] Maman j’ai raté l’avion à 11,99€ sur @Amazon

—🔥 Photos / Vidéos —



—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Black Friday 2026 : quelles sont les dates des promotions ?

Le Black Friday 2026 aura lieu le vendredi 27 novembre, suivi du Cyber Monday le lundi 30 novembre. Les promotions commencent toutefois avant cette date : Amazon organise sa Black Friday Week du 19 au 30 novembre, tandis que d’autres enseignes ont choisi leur propre calendrier.

La « Black Week » ne désigne donc pas une semaine identique chez tous les marchands. Une offre repérée aujourd’hui peut avoir une échéance plus courte que l’opération commerciale qui l’accompagne. Consultez la date de fin indiquée sur la fiche du produit : une promotion n’est pas nécessairement valable jusqu’au Cyber Monday.

Comment reconnaître un vrai bon plan high-tech ?

Pour évaluer une remise, partez de la référence exacte du produit et de son prix chez plusieurs vendeurs. Un smartphone de 128 Go et sa version 256 Go, ou deux PC portables portant le même nom mais équipés différemment, ne se comparent pas directement. Vérifiez aussi si l’offre concerne un appareil neuf, d’occasion ou reconditionné.

Le pourcentage affiché ne suffit pas à mesurer l’économie. En France, une réduction annoncée doit en principe prendre pour référence le prix le plus bas pratiqué par le marchand au cours des trente jours précédents. Un prix conseillé par le fabricant, parfois affiché à titre de comparaison, constitue un repère différent. Aucun de ces montants ne dispense de regarder ce que proposent les concurrents.

Notre comparateur de prix permet de confronter les offres disponibles et de consulter l’historique des prix. Vous pouvez ainsi vérifier si le tarif du jour représente une baisse intéressante par rapport aux montants récemment observés. Pensez à comparer le prix total avec la livraison, surtout pour les produits peu coûteux.

Faut-il acheter dès le premier jour de la Black Friday Week ?

Attendre le vendredi 27 novembre ou le Cyber Monday n’offre aucune garantie de payer moins cher. Si vous avez identifié le modèle qui répond à vos besoins et que son tarif est intéressant au regard des prix récents, acheter dès le début de l’opération peut avoir du sens. Fixez-vous un budget et un prix cible pour éviter de décider uniquement sous l’effet d’un compte à rebours.

Si aucune offre ne vous convient, une alerte de prix permet de suivre un produit sans consulter chaque boutique plusieurs fois par jour. Et si vous hésitez encore sur le modèle, nos guides d’achat aident à comparer les équipements selon l’usage prévu et le budget, avant de s’intéresser à la remise.

Livraison, vendeurs tiers et retours : que vérifier avant de commander ?

Avant de payer, vérifiez l’identité du vendeur et les conditions de l’offre. Sur une marketplace, la boutique qui vend le produit peut être différente de l’enseigne dont le nom figure en haut de la page. Repérez aussi les éventuelles conditions : coupon à activer, code promotionnel, abonnement requis ou remboursement à demander après l’achat. Une somme créditée sur un compte fidélité ne réduit pas immédiatement le montant débité.

Un pack mérite aussi un calcul rapide : comparez son prix au coût des produits achetés séparément, en ne retenant que ceux dont vous avez besoin. Un jeu ou un accessoire inclus ne justifie pas de payer davantage s’il ne vous intéresse pas.

Pour un cadeau de Noël, regardez enfin la date de livraison et la période de retour annoncée. Une extension des retours pour les fêtes doit être précisée par le marchand : elle ne se déduit pas de la seule mention « Black Friday ». Conservez la facture et vérifiez les frais éventuels de retour, notamment lorsque le vendeur est établi à l’étranger.