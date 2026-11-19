La Black Friday Week 2026 démarre ce jeudi 19 novembre chez Amazon, alors que les promotions sont déjà en cours chez plusieurs enseignes. Pour cette première journée, nous regroupons ici notre sélection de bons plans high-tech et électroménager : smartphones, téléviseurs 4K, PC portables, consoles, casques audio ou aspirateurs robots. Les offres sont classées par catégorie pour vous aider à comparer les prix et à préparer vos achats de Noël. Cette page sera mise à jour au fil de la journée, en fonction des nouvelles remises et des disponibilités. Les prix et les stocks peuvent évoluer.
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
Mis à jour à 14h00
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— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires / objets connectés :
- Caméra de Surveillance Extérieure EufyCam S340 – 3K à 109€ au lieu de 186€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Casque Sans Fil Sennheiser Momentum 4 Special Edition – Wireless avec réduction du bruit à 139,67€ au lieu de 222,86€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Pack DJI Mini 5 Pro Fly More Combo avec DJI RC 2 + caméra DJI Osmo Pocket 3 offerte à 999,99€ au lieu de 1468,99€ sur @Fnac
- Système alarme maison sans fil connecté Wi-Fi Somfy 1875282 – grande maison 3+ personnes, sirène extérieure à 624€ au lieu de 768,01€ sur @Amazon
- Casque audio Shokz OpenRun Mini – USB-C, Noir (Vendeur Darty) à 89,99€ au lieu de 139€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
- Enceinte Portable Sonos Play à 279€ au lieu de 348,78€ sur @Amazon
- Pack de 3 Lumière Philips Hue Spots GU10 – White and Color Ambiance, LED intel, 400 lm, 4,2 W à 99,99€ au lieu de 145,96€ sur @Amazon
- Casque CMF by Nothing Headphone Pro – ANC hybride, audio Hi-Res LDAC, 100h d’autonomie (Gris Clair ou Noir) à 49,99€ au lieu de 77€ sur @Amazon
- Caméra d’action DJI Osmo Pocket 3 à 272€ au lieu de 420€ sur @Amazon
- Écouteurs CMF by Nothing Buds Pro 2 – ANC 50 dB, Son Hi-Res LDAC, Audio Spatial 360°, 6 micros HD, 43h d’autonomie – Gris Clair, Noir, Bleu à 36,95€ au lieu de 53,60€ sur @Amazon
- Batterie externe UGREEN Nexode – 45W, 20000 mAh à 25,79€ au lieu de 39,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Microphones DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Boîtier de Recharge), Audio de HQ, 48 h d’Utilisation à 75€ sur @Amazon
- HOT! Émetteur Mic Mini Dji – Blanc Artique à 25€ au lieu de 39,12€ sur @Amazon
- HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 42,99€ au lieu de 59€ sur @Amazon
- HOT! Montre Samsung Galaxy Watch7 – 44 mm, Bluetooth, Kaki à 119,99€ au lieu de 309,99€ sur @Carrefour
- Écouteurs Bose QuietComfort Earbuds à 99,99€ sur @Joybuy – avec le code BOSEBF
- Montre connectée Google Pixel Watch 4 – 45 mm, Bluetooth, argent / bracelet Porcelaine à 249€ au lieu de 449€ sur @Fnac
- HOT! Pack Arlo Essential 3 – 2 caméras extérieures + 1 caméra intérieure à 149,99€ au lieu de 169,99€ sur @Fnac
- Coque Apple en tissage technique avec MagSafe pour iPhone 18 Pro – Bordeaux à 56,99€ au lieu de 69€ sur @Amazon
- Coque Apple en tissage technique avec MagSafe pour iPhone 18 Pro Max – Bordeaux à 56,99€ au lieu de 69€ sur @Amazon
- Chargeur Anker GaN 140 W – 4 ports à 59,99€ sur @Amazon
- Chargeur UGREEN Nexode GaN 100 W – 4 ports à 31,99€ sur @Amazon
- Chargeur Anker Prime GaN 67 W – 3 ports à 25,99€ sur @Amazon
- Chargeur UGREEN Nexode GaN 30 W – USB-C à 13,99€ sur @Amazon
- Chargeur Apple MagSafe jusqu’à 25 W – câble 1 m à 39,99€ sur @Amazon
- Chargeur Apple MagSafe jusqu’à 25 W – câble 2 m à 36,99€ sur @Amazon
- Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense XP0A-iR – Wi-Fi 2,4 GHz et alertes sur smartphone à 34,29€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon
- Kit de détection de fuite d’eau X-Sense SWS0A41 – 4 capteurs et station SBS50, notifications sur smartphone à 53,19€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
- Sonnette sans fil AVANTEK – 1 bouton et 1 carillon, IP55, portée annoncée de 400 m, noir à 15,91€ au lieu de 19,99€ sur @Amazon
- Lot de 2 détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense XP0A-SR – autonomes, alerte vocale en français et pile remplaçable à 56,31€ au lieu de 77,99€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- Smartphone pliable 8″ Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512 Go Blanc – 120 Hz, 12 Go RAM capteur 200 MP (via ODR 300€) à 1359€ au lieu de 1659€ sur @Amazon
- Pack Samsung Galaxy A37 5G 128 Go Graphite Black + enceinte JBL Grip noire à 399€ au lieu de 569€ sur @Boulanger
- HOT! Pack Samsung Galaxy S25 Edge 5G 256 Go Noir titane + casque Force Play Immersion II à 599€ au lieu de 1299€ sur @Darty
- Apple iPhone 17 Pro Max 256 Go Orange cosmique à 1179€ sur @Amazon
- Google Pixel 11 Pro XL 256 Go à 1067,85€ sur @Amazon
➡️ Tablettes / Liseuses :
- Liseuse Kobo Libra Colour – écran couleur 7 pouces, 32 Go, blanc à 239,99€ au lieu de 269,99€ sur @Darty
- Tablette Samsung Galaxy Tab S10+ – 12,4 pouces, Wi-Fi, RAM 12 Go, 256 Go, Argent à 699,99€ au lieu de 1149,99€ sur @Darty
- Liseuse Kindle Colorsoft Signature Edition 32 Go à 199,99€ sur @Amazon
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Console portable MSI Claw A1M-212FR – Core Ultra 7, RAM 16 Go, SSD 1 To à 499€ au lieu de 849€ sur @Carrefour
- Pack Nintendo Switch 2 256 Go avec batterie remplaçable + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 499,99€ sur @Cdiscount
- Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Nintendo Switch Online à 499,99€ au lieu de 559,99€ sur @Fnac – 30€ supplémentaires offerts en chèques cadeaux pour les adhérents Fnac+
➡️ Jeux :
- Screamer sur PS5 ou Xbox Series à 9,99€ sur @Cdiscount
- Mortal Kombat 1 sur PS5 à 13,42€ au lieu de 20,14€ sur @E.Leclerc
- Clair Obscur : Expedition 33 & Elden Ring sur PS5 à 51,51€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Lost Soul Aside sur PS5 à 13,14€ au lieu de 28,92€ sur @Amazon
- Lego Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sur Nintendo Switch 2 à 35,75€ au lieu de 49,99€ sur @E.Leclerc
- Kingdom Come : Deliverance II sur PS5 et Xbox Series X à 33,99€ sur @Amazon
- 007 First Light sur PS5 et Xbox à 40€ sur @E.Leclerc
- HOT! The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 49,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
- Volant de course et pédalier Thrustmaster T598 à retour de force Direct Axial Drive pour PS5 & PC à 386,49€ au lieu de 451,91€ sur @Amazon
- Casque sans fil Logitech G435 Lightspeed – Bluetooth, compatible PC / PS4 / PS5 / Mobile / Nintendo Switch à 28,99€ au lieu de 47,04€ sur @Amazon
- Manette sans Fil Xbox – Carbon Black à 46,99€ au lieu de 59,87€ sur @Amazon
- Manette sans fil Xbox Series – Robot White à 42,44€ au lieu de 51,90€sur @E.Leclerc
- Manette sans fil Sony DualSense blanche – PS5 / PC à 54,99€ au lieu de 71,98€ sur @Cdiscount
- Manette sans fil Sony DualSense Edge blanche – PS5 / PC à 168,84€ au lieu de 189€ sur @E.Leclerc
- Casque de réalité virtuelle Sony PlayStation VR2 à 349€ au lieu de 449,99€ sur @Cdiscount
- Manette sans fil Razer Raiju V3 Pro – PS5 / PC, noir à 129,99€ au lieu de 199,99€ sur @Fnac
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
- NAS Ugreen DH2300 – 2 Baies, 4K HDMI, 4Go RAM, Connexion NFC, LAN 1GbE (+20€ contre le post d’un avis) – Vendeur Darty à 169,99€ au lieu de 199,99€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
➡️ SSD :
- [Prime] SSD NVMe PCIe 4 Netac NV7000-T 1 To (Vendeurs Tiers) à 135,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon
- SSD interne NVMe M.2 Netac NV3000 1 To – PCIe 3.0 x4, jusqu’à 3500 Mo/s à 107,82€ sur @AliExpress avec le code FRB13
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- Vidéoprojecteur portable XGIMI MoGo 4 Laser – Triple laser, Full HD 1080p, 550 lumens ISO, Google TV, Netflix, batterie 2h30, Harman Kardon à 499€ au lieu de 647€ sur @Amazon
- Pack Philips Hue TV Camera Sync, Bandeau TV 55-65″ & Lampe à Poser Play à 169,99€ au lieu de 299,99€ sur @Boulanger
- TV 43″ TCL 43T6C – QLED, 4K UHD, Fire TV, HDR10+, Dolby Vision & Atmos à 208,74€ au lieu de 259,02€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Platine Vinyle House Of Marley Simmer Down – Bluetooth, Cellule Audio-Technica AT3600L, Plateau Bambou (Via Retrait Sélection de Magasins) à 55€ au lieu de 175€ sur @Fnac
- Vidéoprojecteur Xgimi MoGo 2 Pro Gen 2 à 299€ au lieu de 449€ sur @Son-vidéo
- HOT! Enceinte Sonos Era 300 à 439€ au lieu de 549€ sur @Son-vidéo
- Barre de Son Sonos Arc Ultra à 832€ au lieu de 1036€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Enceinte Marshall Acton III BT Marron, Noir ou Crème à 199€ au lieu de 299€ sur @Son-vidéo
- HOT! Fire TV Stick 4K à 37,99€ sur @Amazon
- HOT! Fire TV Stick 4K Max à 52,99€sur @Amazon
- Paire d’Enceintes Colonne Q Acoustics 3050i – Noyer à 549€ sur @Son-vidéo
- Ampli Home Cinema SONY TA-AN1000 – 8k, 7.2 Canaux, 360 Spatial Sound Mapping à 690€ au lieu de 870€ sur @Fnac
- Bose Barre de Son Intelligente Dolby Atmos Smart Sound bar à 329€ au lieu de 497,57€ sur @Amazon
- TV OLED Sony BRAVIA 6 (2026) – 55 pouces, 4K, 120 Hz, Google TV à 999€ au lieu de 1199€ sur @Boulanger
- TV OLED Samsung 55S85H 55 pouces à 899€ sur @Amazon
- Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37,99€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule 3 Laser à 439,99€ sur @Amazon
- TV OLED LG OLED55C6 55 pouces – 4K, jusqu’à 165 Hz à 1190€ au lieu de 1449€ sur @Son-vidéo
- Vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule 3 – Full HD, Google TV + trépied batterie à 299,99€ au lieu de 499,99€ sur @Darty
- TV Philips 55OLED761 – 55 pouces, OLED 4K, Ambilight à 899€ au lieu de 1399€ sur @Carrefour
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Pack gamer Logitech G – Souris filaire G502 Hero + Clavier filaire – G213 Prodigy + Tapis de souris G240 – à 39,99€ au lieu de 69,99€ sur @Cdiscount
- HOT! Souris sans fil rechargeable Logitech MX Master 4 – 8000 dpi, Dongle USB-C + 2 mois offerts à Adobe Creative Cloud à 99,99€ au lieu de 129,99€ sur @Boulanger
- Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon
➡️ PC portables / PC fixes :
- HOT! PC portable Gigabyte AERO X16 – 16 pouces WQXGA 165 Hz, Ryzen AI 7 350, RTX 5070, RAM 16 Go, SSD 1 To à 1399,99€ au lieu de 1799,99€ sur @Boulanger – avec le code GAMER100
- Apple MacBook Air 13 pouces M5 – RAM 32 Go, SSD 512 Go, Bleu ciel à 1639€ au lieu de 1839€ sur @Fnac – expédition annoncée à partir du 20 novembre
- HOT! Apple MacBook Air 13 pouces M5 – RAM 16 Go, SSD 512 Go, Minuit à 1199€ au lieu de 1399€ sur @Fnac
- HOT! PC portable MSI Crosshair 16 Max HX E2WGK-002FR – 16 pouces QHD+ 240 Hz, Core Ultra 7, 16 Go, SSD 512 Go, RTX 5070 à 1499,99€ au lieu de 2299,99€ sur @Fnac
- PC portable HP OmniBook X Flip 14-fm0007nfx – OLED tactile 14 pouces, Core Ultra 7, 16 Go, SSD 512 Go à 999,99€ au lieu de 1299,99€ sur @Darty – chargeur non fourni
- Apple Mac mini M6 – 16 Go de RAM, SSD 256 Go à 949€ au lieu de 1049€ sur @Cdiscount
- PC portable Asus Zenbook 14 UX3480QA-U1089W – OLED 14 pouces, Snapdragon X, RAM 8 Go, SSD 256 Go, bleu à 649,99€ au lieu de 899,99€ sur @Boulanger – chargeur non fourni
➡️ Composants PC :
- Kit mémoire RAM DDR4 Netac Shadow III 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz – CL16, XMP 2.0, dissipateur aluminium, UDIMM à 87,99€ sur @AliExpress avec le code FRBF13
- Carte mère Gigabyte B850 Eagle Ice Carte Mère – Processeurs AMD Ryzen série 9000 à 166,99€ au lieu de 188,98€ sur @Amazon
➡️ Écrans PC :
- Ecran PC 27″ TCL 27P2A – Mini-LED, QHD 2560×1440, 200Hz, 1ms, HDR 600, FreeSync Premium, Pied réglable à 189,99€ au lieu de 276,20€ sur @Amazon
- Écran gaming TCL 27X3B – 27 pouces OLED QHD 280 Hz, audio Bang & Olufsen à 590€ au lieu de 799€ sur @Son-vidéo
- HOT! Écran Samsung Odyssey G3 G30H – 24 pouces, Full HD, 200 Hz, 1 ms à 89,99€ au lieu de 119,99€ sur @Darty
➡️ Logiciels / Abonnements :
- Abonnement Adobe Creative Cloud Pro – 1 an, PC/Mac à 221,40€ sur @Amazon
- Abonnement Adobe Creative Cloud Photographie 1 To – Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, 1 an, PC/Mac à 107,92€ sur @Amazon
- Abonnement Adobe Lightroom 1 To – 1 an, PC/Mac à 54,03€ sur @Amazon
- Abonnement Adobe Creative Cloud All Apps Étudiants / Enseignants – 1 an, PC/Mac à 83,11€ sur @Amazon
Offres Adobe : certaines formules sont réservées aux nouveaux clients. La version Étudiants / Enseignants nécessite un statut éligible. Vérifiez les conditions d’activation et de renouvellement automatique avant l’achat.
—🔥 Films / Séries —
- [Blu-Ray 4K UHD] Maman j’ai raté l’avion à 11,99€ sur @Amazon
—🔥 Photos / Vidéos —
- Caméra 360° Insta360 X3 – vidéo 5,7K à 199,99€ au lieu de 299,99€ sur @Carrefour
- Mini-drone DJI Neo à 129€ sur @Amazon
- Caméra d’action Insta360 Ace Pro 2 Pack Instantané – avec poignée Xplorer Pro et imprimante photo à 439€ sur @Amazon
- Objectif Ultra Grand Angle Insta360 pour Ace Pro 2 à 71,99€ sur @Amazon
- Objectif Macro Insta360 pour Ace Pro 2 à 71,50€ sur @Amazon
- Drone Antigravity A1 Standard Bundle – caméra 360° 8K, lunettes Vision, contrôleur Grip et une batterie à 869€ au lieu de 1399€ sur @Amazon
- Drone DJI Mini 5 Pro Fly More Combo avec radiocommande RC 2 à 999,99€ sur @Fnac – Osmo Pocket 3 offerte en ajoutant la caméra éligible au panier avec le drone, les deux produits étant vendus et expédiés par Fnac
—🔥 Électroménager —
- Machine à Café Vertuo Nespresso Krups Next Gris Claire + 52 Capsules Offertes à 49€ au lieu de 123,74€ sur @Amazon
- Blender portable Ninja Blast – 530ml, rechargeable et sans fil, Noir à 27,19€ au lieu de 48,29€ sur @Amazon
- Robot Aspirateur Laveur Dreame L10s Ultra Gen 2 à 279€ au lieu de 475€ sur @Amazon
- Aspirateur Balai sans Fil Dyson V8 Advanced à 399€ sur @Cdiscount
- Aspirateur robot Ecovacs T50 Omni Gen2 à 399€ au lieu de 699€ sur @Darty
- Robot cuiseur connecté Silvercrest Monsieur Cuisine Smart Black Edition à 399€ au lieu de 549€ sur @Lidl
- Aspirateur laveur Dreame Aqua Air-A à 359€ sur @Amazon
- Air fryer Ninja Crispi Pro XL à 169€ sur @Amazon
- Aspirateur balai Dreame R10s Lite-A à 99€ sur @Amazon
- Robot aspirateur laveur Xiaomi Robot Vacuum 6 Max à 799,99€ sur @Amazon
- Robot aspirateur laveur DJI Romo P2 Clean More Combo à 999€ au lieu de 1349€ sur @Fnac
- Robot aspirateur laveur DJI ROMO P – 25 000 Pa, station autonettoyante, design transparent à 664€ au lieu de 1399€ sur @Amazon
— 🔥 Divers —
Black Friday 2026 : quelles sont les dates des promotions ?
Le Black Friday 2026 aura lieu le vendredi 27 novembre, suivi du Cyber Monday le lundi 30 novembre. Les promotions commencent toutefois avant cette date : Amazon organise sa Black Friday Week du 19 au 30 novembre, tandis que d’autres enseignes ont choisi leur propre calendrier.
La « Black Week » ne désigne donc pas une semaine identique chez tous les marchands. Une offre repérée aujourd’hui peut avoir une échéance plus courte que l’opération commerciale qui l’accompagne. Consultez la date de fin indiquée sur la fiche du produit : une promotion n’est pas nécessairement valable jusqu’au Cyber Monday.
Comment reconnaître un vrai bon plan high-tech ?
Pour évaluer une remise, partez de la référence exacte du produit et de son prix chez plusieurs vendeurs. Un smartphone de 128 Go et sa version 256 Go, ou deux PC portables portant le même nom mais équipés différemment, ne se comparent pas directement. Vérifiez aussi si l’offre concerne un appareil neuf, d’occasion ou reconditionné.
Le pourcentage affiché ne suffit pas à mesurer l’économie. En France, une réduction annoncée doit en principe prendre pour référence le prix le plus bas pratiqué par le marchand au cours des trente jours précédents. Un prix conseillé par le fabricant, parfois affiché à titre de comparaison, constitue un repère différent. Aucun de ces montants ne dispense de regarder ce que proposent les concurrents.
Notre comparateur de prix permet de confronter les offres disponibles et de consulter l’historique des prix. Vous pouvez ainsi vérifier si le tarif du jour représente une baisse intéressante par rapport aux montants récemment observés. Pensez à comparer le prix total avec la livraison, surtout pour les produits peu coûteux.
Faut-il acheter dès le premier jour de la Black Friday Week ?
Attendre le vendredi 27 novembre ou le Cyber Monday n’offre aucune garantie de payer moins cher. Si vous avez identifié le modèle qui répond à vos besoins et que son tarif est intéressant au regard des prix récents, acheter dès le début de l’opération peut avoir du sens. Fixez-vous un budget et un prix cible pour éviter de décider uniquement sous l’effet d’un compte à rebours.
Si aucune offre ne vous convient, une alerte de prix permet de suivre un produit sans consulter chaque boutique plusieurs fois par jour. Et si vous hésitez encore sur le modèle, nos guides d’achat aident à comparer les équipements selon l’usage prévu et le budget, avant de s’intéresser à la remise.
Livraison, vendeurs tiers et retours : que vérifier avant de commander ?
Avant de payer, vérifiez l’identité du vendeur et les conditions de l’offre. Sur une marketplace, la boutique qui vend le produit peut être différente de l’enseigne dont le nom figure en haut de la page. Repérez aussi les éventuelles conditions : coupon à activer, code promotionnel, abonnement requis ou remboursement à demander après l’achat. Une somme créditée sur un compte fidélité ne réduit pas immédiatement le montant débité.
Un pack mérite aussi un calcul rapide : comparez son prix au coût des produits achetés séparément, en ne retenant que ceux dont vous avez besoin. Un jeu ou un accessoire inclus ne justifie pas de payer davantage s’il ne vous intéresse pas.
Pour un cadeau de Noël, regardez enfin la date de livraison et la période de retour annoncée. Une extension des retours pour les fêtes doit être précisée par le marchand : elle ne se déduit pas de la seule mention « Black Friday ». Conservez la facture et vérifiez les frais éventuels de retour, notamment lorsque le vendeur est établi à l’étranger.