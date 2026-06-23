Tesla affiche désormais toutes ses caméras en roulant grâce à une option cachée

Tesla semble avoir discrètement assoupli le comportement d’un outil de diagnostic lié aux caméras de ses véhicules. En activant l’aperçu multi-caméras depuis le mode Service avant de prendre la route, l’affichage peut rester visible pendant la conduite, permettant de surveiller en direct les différents angles utilisés par la voiture pour ses aides à la conduite.

Un aperçu complet des caméras Tesla, même une fois en mouvement

Les véhicules Tesla reposent largement sur leurs caméras pour analyser leur environnement. Ces images servent aussi bien aux fonctions classiques d’aide à la conduite qu’aux systèmes plus avancés liés au Full Self-Driving, encore supervisé par le conducteur. Jusqu’ici, l’utilisateur ne voyait généralement qu’une partie de ces flux à l’écran : la caméra de recul, les vues latérales lors de certaines manœuvres, ou encore quelques affichages contextuels selon la situation.

Une évolution logicielle récente change toutefois la donne. Un affichage multi-caméras, déjà présent depuis plusieurs années dans l’écosystème Tesla, peut désormais rester actif lorsque le véhicule roule. Cette interface, pensée à l’origine comme un outil de diagnostic, présente une grille regroupant les différents flux vidéo de la voiture. Selon la configuration du modèle, on peut y retrouver les vues avant, arrière, latérales, les répétiteurs, les caméras de montants, ainsi que la caméra intérieure.

La nouveauté ne transforme pas l’écran central en véritable tableau de bord de vidéosurveillance accessible à tout moment. Tesla conserve une restriction importante : l’interface doit être activée lorsque la voiture est à l’arrêt. En pratique, il faut passer par les commandes du véhicule, se rendre dans la partie Service, puis ouvrir l’affichage des caméras avant de quitter le mode parking. Une fois la voiture engagée en marche avant, la grille reste visible à l’écran pendant le trajet.

You can view your cameras while driving now! pic.twitter.com/63tzPeYiRW — Whit (@realwhitakerb) June 17, 2026

Une fonction pratique, mais encore loin d’un accès officiel simplifié

L’intérêt de cette évolution est évident pour les conducteurs curieux de comprendre ce que voit réellement leur Tesla. L’affichage simultané des caméras permet de repérer rapidement un objectif sale, une image dégradée par la pluie, un angle bouché par de la buée ou un problème de visibilité lié à l’éclairage. C’est d’autant plus utile que les performances des aides à la conduite dépendent directement de la qualité des images captées par le véhicule.

Il ne faut toutefois pas confondre cette nouveauté avec une fonction grand public totalement intégrée à l’interface principale. Si le conducteur ferme manuellement l’aperçu multi-caméras pendant qu’il roule, il ne peut pas le rouvrir immédiatement. Il faut de nouveau s’arrêter et repasser par le mode adapté. Tesla semble donc tolérer l’affichage en mouvement lorsqu’il a été lancé à l’arrêt, sans pour autant en faire un raccourci accessible librement en conduite.

Cette approche reflète assez bien la philosophie logicielle de Tesla : certaines fonctions apparaissent ou évoluent discrètement au fil des mises à jour, parfois sans annonce officielle détaillée. Le constructeur ajuste régulièrement ses interfaces, ses alertes et ses outils de maintenance à distance, en particulier autour des caméras et de la perception visuelle.

Les caméras restent au cœur de la stratégie Tesla

Cette évolution arrive dans un contexte où Tesla continue de mettre les caméras au centre de sa stratégie. Contrairement à d’autres acteurs de la conduite assistée ou autonome, la marque mise fortement sur une approche basée sur la vision, avec un traitement logiciel massif des images captées par ses véhicules. Ce choix est au cœur de son ambition autour du FSD de Tesla, même si la conduite autonome complète reste encore loin d’un usage sans surveillance humaine.

La visibilité des caméras est donc un sujet sensible. Une lentille sale, un pare-brise encrassé devant les caméras frontales ou une mauvaise exposition peuvent réduire l’efficacité des systèmes d’assistance. Tesla a déjà renforcé certaines alertes liées à la faible visibilité, notamment pour mieux prévenir le conducteur lorsqu’un capteur optique ne fournit plus une image exploitable. L’ajout d’outils de vérification dans le mode Service va dans le même sens : permettre un diagnostic plus clair, sans nécessairement passer immédiatement par un centre Tesla.

Pour les propriétaires, l’affichage multi-caméras peut aussi devenir un moyen de mieux comprendre les limites des fonctions embarquées. Voir les angles morts, les zones moins lisibles ou les variations d’image selon la météo aide à relativiser les capacités réelles de la voiture. C’est un point important alors que Tesla fait régulièrement l’objet de débats sur la communication autour de ses technologies d’assistance, notamment l’Autopilot et le Full Self-Driving.

Un outil utile pour les conducteurs, mais à utiliser avec prudence

Sur le papier, l’affichage de toutes les caméras en roulant peut donner une impression de contrôle supplémentaire. Il faut pourtant garder en tête qu’il s’agit avant tout d’un outil visuel, pas d’une aide officielle à la conduite. L’écran central d’une Tesla est déjà très sollicité, et consulter plusieurs flux vidéo simultanément peut facilement distraire le conducteur. La fonction doit donc rester ponctuelle, par exemple pour vérifier un souci de visibilité ou comprendre le comportement d’un système d’assistance dans certaines conditions.

Cette nouveauté illustre aussi l’importance croissante du logiciel dans l’expérience automobile. Une simple modification du comportement d’une interface peut ajouter une possibilité concrète à des véhicules déjà livrés depuis longtemps. C’est l’un des arguments récurrents de Tesla : les voitures évoluent après l’achat, parfois avec de nouvelles fonctions visibles, parfois avec des ajustements plus discrets.

Reste que cette souplesse logicielle ne règle pas tout. L’accès au mode Service n’a pas vocation à devenir un menu de divertissement ou de conduite quotidienne. Tesla devra probablement clarifier à terme si cet affichage multi-caméras en roulant est un comportement voulu, une tolérance temporaire ou une étape vers une fonction plus proprement intégrée à l’interface. Dans tous les cas, l’évolution confirme une chose : les caméras ne sont pas seulement des capteurs cachés au service de l’intelligence embarquée, elles deviennent aussi un élément que les conducteurs veulent pouvoir contrôler et comprendre plus directement.