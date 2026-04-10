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Tesla préparerait un SUV électrique plus compact et moins cher pour relancer ses ventes

3 min.
10 Avr. 2026 • 15:30
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Les rumeurs sur le SUV « low cost » de Tesla, il y en a presque chaque mois de l’année, mais cette fois, l’apporteur de bonnes nouvelles n’est autre que Reuters. Et si l’on en croit la très renommée agence de presse, Tesla pourrait bientôt réajuster sa stratégie automobile avec un nouveau SUV électrique plus compact et surtout nettement plus abordable que les gammes actuelles. Ce véhicule serait conçu avant tout pour élargir la clientèle du constructeur dans un marché devenu nettement plus concurrentiel depuis l’émergence des marques chinoises.

Un modèle inédit pour viser un nouveau segment de clientèle

D’après les informations qui circulent autour du projet, ce futur véhicule ne serait pas une simple déclinaison allégée du Model 3 ou du Model Y. Tesla plancherait sur un modèle distinct, plus court que le Model Y actuel, avec l’objectif de réduire au maximum les coûts de production tout en conservant l’ADN visuel de la marque. L’idée maitresse serait donc de proposer un SUV compact capable de séduire un public plus large alors que la pression s’intensifie sur les prix des VE, notamment face aux constructeurs chinois. Pour rappel, le modèle de Tesla le moins cher, la Model 3 Sedan, est tout de même proposée à un prix de vente de départ de 34 000 dollars.

tesla model 3 standard

Ce repositionnement serait loin d’être anodin. En 2024, Tesla avait semblé enterrer son projet de voiture électrique à 25 000 dollars pour concentrer ses efforts sur les robotaxis. Depuis, l’entreprise a aussi recentré une partie de ses priorités autour de l’autonomie et de la robotique, laissant planer le doute sur l’avenir de ses véhicules plus « accessibles ».

Entre voiture grand public et vision autonome

Reste une inconnue majeure : ce futur SUV sera-t-il réellement conçu comme un véhicule classique, ou plutôt comme une base adaptable à une offre autonome ? À ce stade, le positionnement exact du projet n’est pas encore clair, mais Tesla semble vraiment chercher un nouvel équilibre entre ses promesses futuristes et les réalités parfois abruptes du marché automobile.

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