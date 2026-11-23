YouTube est sur le point de conclure un accord à près de 3 milliards de dollars avec des milliers de districts scolaires américains, accusant la plateforme d’avoir favorisé l’addiction aux réseaux sociaux chez les jeunes et d’avoir dégradé leur santé mentale. L’accord prévoit également de nouvelles protections pour les utilisateurs adolescents.

Selon Bloomberg, Google, la maison-mère de YouTube, a conclu un accord de principe avec les écoles concernées. Cet accord pourrait devenir le plus important règlement financier jamais conclu entre une entreprise et des districts scolaires aux États-Unis. Le versement de 3 milliards de dollars reste toutefois conditionné à l’adhésion d’une majorité des établissements plaignants. La finalisation pourrait prendre plusieurs mois et nécessitera également l’approbation de la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers, chargée du dossier en Californie

Les districts scolaires, parmi lesquels figurent ceux de New York et de Los Angeles, reprochent à YouTube, mais aussi à Meta (Facebook et Instagram), Snap (Snapchat) et TikTok, d’avoir conçu des plateformes favorisant une utilisation excessive. Ils mettent notamment en cause les algorithmes de recommandation, la lecture automatique des vidéos et le défilement infini, accusés d’encourager les comportements compulsifs et de contribuer à la dépression, à l’anxiété et aux troubles alimentaires chez les adolescents. Les écoles expliquent également devoir financer des services d’accompagnement psychologique et mobiliser du personnel pour faire respecter les restrictions sur l’utilisation des smartphones à l’école.

De nouvelles protections pour les adolescents sur YouTube

L’accord de principe ne se limiterait pas à une compensation financière. Google devrait également mettre en place des protections supplémentaires pour les comptes adolescents, même si les modalités précises de ces changements n’ont pas encore été dévoilées. La question est particulièrement importante pour YouTube, dont les vidéos sont largement utilisées dans les établissements scolaires à des fins pédagogiques. Une enquête menée en septembre auprès de plus de 2 000 lycéens américains par le Thomas B. Fordham Institute a néanmoins révélé que plus de 30 % d’entre eux utilisaient YouTube à des fins de divertissement pendant les heures de cours, sans rapport avec les activités demandées par leurs enseignants.

Cette perspective s’inscrit dans une série de procédures judiciaires visant les grandes plateformes numériques. En mars, un jury de Los Angeles avait déjà reconnu Meta et YouTube négligents dans une affaire portée par une jeune femme qui estimait que leur utilisation avait contribué à ses problèmes de santé mentale. Les deux entreprises avaient été condamnées à verser 6 millions de dollars de dommages et intérêts, dont 1,8 million de dollars à la charge de YouTube. Il s’agissait toutefois d’une procédure individuelle distincte des poursuites engagées par les établissements scolaires.

Un premier procès regroupant les accusations de plusieurs districts scolaires contre YouTube, Meta, Snap et TikTok devait également se tenir dans le Kentucky en juin dernier. Les quatre entreprises avaient finalement trouvé un accord avant l’ouverture des débats pour un montant cumulé de 27 millions de dollars. Le prochain procès fédéral, prévu en février 2027 à Oakland, doit désormais concerner Meta, Snap et TikTok, YouTube étant sur le point de régler séparément les réclamations des établissements scolaires. Les trois plateformes restent donc exposées à cette procédure, tandis que Google cherche à éviter plusieurs mois supplémentaires de bataille judiciaire.