Et si certaines industries américaines prenaient le large pour échapper aux contraintes réglementaires terrestres ? C’est l’ambition affichée par Palmer Luckey, fondateur d’Oculus et cofondateur d’Anduril. Son projet baptisé SLAB se fixe pour objectif de créer une immense plateforme offshore, pensée comme une véritable ville autonome et destinée à accueillir des activités industrielles. Une initiative bien plus vaste qu’un simple centre de données flottant, selon son créateur.

Une ville artificielle pour réinventer l’industrie

Le concept repose sur le seasteading, une idée consistant à installer des communautés humaines sur des structures construites en pleine mer avec l’ambition de leur offrir une autonomie politique et réglementaire. La représentation dévoilée par Luckey montre une gigantesque plateforme accueillant bâtiments, logements et installations industrielles. Cette illustration (générée par IA) donne un aperçu de la vision très (trop ?) futuriste de Luckey.

Selling Oculus to Facebook in 2014 gave me money for helicopter flight lessons and developing a seastead called SLAB with a 1,000 year design life. The goal was to be cheaper than land and absent state/local laws that cripple critical American industries like metal processing, medical research/treatment, desalination, oil refining, chemical engineering, and more. Me and a few close friends cashed it up at a $1B valuation back in 2017, and while it still has a long way to go, there has been significant progress towards my goal of reviving manifest destiny and westward expansion. At a time when most of the seasteading community wanted to escape the US and smoke pot, this was the one project explicitly designed to make America stronger, a relief valve for ill considered or outdated rules and regulations. I am only talking about it now because a few media outlets got wind of me and some friends topping up the coffers and plan on calling SLAB my new floating AI datacenter project. It is way cooler than that, way older than that, and I hate looking like a hype-chasing consensus loser, so now you have to read this tweet. — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) November 18, 2026

SLAB aurait notamment vocation à héberger des activités comme la transformation des métaux, le raffinage pétrolier, le dessalement de l’eau, la recherche médicale ou encore le génie chimique. Luckey affirme vouloir proposer un environnement moins coûteux que les installations terrestres et libéré de certaines réglementations locales et étatiques qu’il juge pénalisantes.

Un projet ancien, mais encore loin de voir le jour

Dans une publication sur X, l’entrepreneur explique que la vente d’Oculus à Facebook, en 2014, lui a notamment permis de financer le développement de SLAB. Luckey évoque une structure conçue pour avoir une durée de vie théorique de 1 000 ans. Selon ses déclarations, le projet aurait même atteint une valorisation d’un milliard de dollars dès 2017, avec le soutien de plusieurs associés.

Face aux articles présentant SLAB comme un nouveau centre de données dédié à l’IA, Luckey a tenu à rectifier le tir : « C’est bien plus intéressant que cela, et le projet est beaucoup plus ancien. » . L’entrepreneur se laisse aussi à des explications un peu plus… étranges : « À une époque où la plupart des adeptes des cités flottantes souhaitaient fuir les États-Unis et fumer de l’herbe, ce projet était le seul explicitement conçu pour renforcer l’Amérique, une soupape de sécurité pour des règles et des réglementations mal pensées ou obsolètes »,

Reste une question fondamentale : une plateforme artificielle peut-elle réellement devenir un territoire souverain ? Le droit maritime international encadre strictement les installations en mer et ne leur reconnaît pas le statut d’île. L’utopie libertarienne de Lucky pourrait bien s’arrêter à la porte d’une lourde règlementation juridique.