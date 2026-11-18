La NASA annonce la fin des observations scientifiques de Terra le 1er décembre 2026. Lancé en décembre 1999, ce satellite a suivi les incendies, les nuages, la végétation et les océans pendant près de 27 ans. Ses systèmes vieillissants et la dérive de son orbite conduisent désormais l’agence à organiser son arrêt.

Une fin de mission en deux étapes

L’annonce fixe d’abord la fin de la collecte de données. Les équipes utiliseront ensuite le carburant restant pour abaisser l’orbite, avant d’éteindre l’ensemble des systèmes en janvier 2027. La NASA ne donne pas, dans ce communiqué, de date de rentrée atmosphérique.

Terra devait initialement accomplir une mission de six ans. Ses instruments n’ont toutefois pas tous conservé la même activité jusqu’à aujourd’hui : MOPITT, consacré à la pollution atmosphérique, ainsi que certaines parties de CERES et d’ASTER avaient déjà été arrêtés pour économiser l’énergie. La décision concerne maintenant l’ensemble du programme d’observation.

L’intérêt de Terra dépassait largement ses photographies

La mission a été conçue pour observer les interactions entre les terres, les océans, l’atmosphère et le vivant. Réunir plusieurs instruments sur une même plateforme permet de comparer leurs mesures au même moment. Une fumée vue au-dessus d’un continent peut ainsi être étudiée dans le contexte de la surface, de l’atmosphère et du bilan énergétique, au lieu de rester une simple trace sur une image.

Le spectroradiomètre MODIS fournit un exemple de cette approche. Il observe dans 36 bandes spectrales : chacune correspond à une portion de la lumière détectée, dont certaines sont invisibles à l’œil humain. Sa large bande d’observation lui permet de couvrir la planète tous les un à deux jours. Les chercheurs disposent ainsi de passages répétés, utiles pour suivre l’évolution d’un phénomène plutôt que son seul état à une date donnée. MODIS mesure notamment la couverture nuageuse et les propriétés des particules en suspension dans l’atmosphère. Ces aérosols peuvent provenir de la pollution, de poussières désertiques, de volcans ou d’incendies. Leur suivi aide à étudier le transport des panaches et leur interaction avec l’énergie reçue ou renvoyée par la Terre.

À la surface, les mesures décrivent aussi l’étendue de la neige et l’évolution de la végétation. Ces passages répétés permettent de comparer les saisons et de suivre les transformations durables.

Dans les océans, la chlorophylle et sa fluorescence renseignent sur les organismes photosynthétiques, dont le phytoplancton. Une image acquise le 6 juin 2015 montrait par exemple une vaste efflorescence en mer du Nord, entre le Danemark, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Les couleurs révélaient des structures biologiques à grande échelle, même si l’identification certaine des espèces aurait nécessité des prélèvements d’eau.

Une archive environnementale qui restera exploitable

Les différents capteurs apportent des informations complémentaires sur le cycle du carbone. La structure et l’étendue de la végétation, son activité et les changements d’occupation des sols aident à estimer les échanges entre la biosphère et l’atmosphère. Les produits issus de Terra suivent notamment les surfaces brûlées, les transformations agricoles et les changements forestiers.

ASTER permettait également d’examiner des transformations locales avec une résolution de 15 mètres dans certaines de ses images. À une autre échelle, MOPITT mesurait le monoxyde de carbone et contribuait à l’étude du déplacement de la pollution. Les cinq instruments n’étaient donc pas cinq appareils interchangeables : leurs observations répondaient à des questions différentes, reliées par la même plateforme orbitale.

Un autre instrument MODIS vole à bord du satellite Aqua. L’arrêt de Terra ne supprime donc pas toute observation de ce type, mais ferme une série propre à cette mission. Les utilisateurs devront continuer à tenir compte de l’instrument, du satellite et des conditions d’acquisition lorsqu’ils rapprocheront les jeux de données.

Les mesures déjà recueillies ne disparaîtront pas avec le satellite : la NASA confirme qu’elles resteront accessibles gratuitement au public après l’arrêt. Les chercheurs et les utilisateurs pourront continuer à exploiter ce fonds pour leurs études et leurs applications.