Des chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) viennent de franchir une avancée majeure pour la maîtrise de la fusion nucléaire. Leur découverte, publiée dans la revue Physical Review Letters, permet de prédire la puissance nécessaire pour améliorer considérablement le confinement du plasma dans un réacteur. Une question qui résistait aux scientifiques depuis plus de quatre décennies.

Le mystère du confinement du plasma enfin éclairci

Depuis 1982, les physiciens connaissent un phénomène essentiel : le passage du mode L, caractérisé par d’importantes pertes thermiques, au mode H, dans lequel le plasma conserve beaucoup mieux son énergie. Ce dernier régime, déjà expérimenté sur le tokamak KSTAR, constitue une condition déterminante pour développer des centrales à fusion performantes.

Mais identifier précisément la puissance nécessaire pour déclencher cette transition restait particulièrement difficile.

Sous la direction de Brenno De Lucca, l’équipe suisse a associé simulations informatiques et résultats expérimentaux pour élaborer un nouveau modèle physique. Les chercheurs ont notamment démontré comment certains écoulements à la périphérie du plasma contribuent à réduire les turbulences et les pertes de chaleur.

L’EPFL explique que cette théorie « montre pourquoi la puissance nécessaire augmente avec la densité dans un régime, mais diminue dans un autre », révélant ainsi des conditions optimales de fonctionnement.

ITER et SPARC : des prévisions très différentes

Appliqué au gigantesque réacteur ITER, actuellement en construction en France, le modèle prédit un seuil minimal de 43 mégawatts pour atteindre le mode H. Une valeur « rassurante » puisque l’installation disposera d’une puissance de chauffage de 73 mégawatts.

La situation apparaît plus délicate pour SPARC, le tokamak américain développé par Commonwealth Fusion Systems. Les chercheurs estiment son seuil à 26 mégawatts, légèrement supérieur aux 25 mégawatts prévus pour son système de chauffage. Ces résultats devront toutefois être confirmés expérimentalement, chaque réacteur présentant des caractéristiques spécifiques.

Après les records de confinement du tokamak WEST, cette découverte apporte un nouvel outil pour concevoir les installations de demain… mais ne garantit pas encore une fusion rentable, mais pourrait permettre d’optimiser les futurs réacteurs et d’éviter de coûteuses erreurs de dimensionnement.