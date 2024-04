Le réacteur à fusion KSTAR atteint les 100 millions de degrés Celsius pendant 48 secondes

Le Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR), un réacteur à fusion de type Tokamak créé par une équipe de scientifiques sud-coréens , a récemment fait parler de lui en battant de nouveaux records relatifs à la température de fusion soutenue et à la durée de confinement du plasma. Ces records représentent une nouvelle étape significative dans la quête d’une source d’énergie propre et illimitée. Pour rappel, la fusion nucléaire, un processus continu au cœur des étoiles comme notre Soleil, implique la fusion de noyaux d’atomes légers pour former un noyau plus lourd, libérant ainsi une énergie considérable. Sur Terre, reproduire ce phénomène exige d’atteindre des températures et des pressions extrêmes, un défi majeur que les scientifiques cherchent à relever en confinant un plasma ionisé à l’aide de champs magnétiques dans des réacteurs spécialement conçus à cet effet.

Le « Soleil Artificiel Coréen » KSTAR a considérablement progressé au fil des ans, au point cette fois de maintenir le plasma à une température de 100 millions de degrés Celsius pendant 48 secondes, un exploit qui dépasse les performances des Tokamak britanniques et chinois. De plus, KSTAR a pu conserver le plasma en mode de confinement élevé, ou mode H, pendant 102 secondes, ce qui représente une amélioration plus que notable de la stabilité et de la durabilité de la fusion. Ces avancées sont le résultat d’améliorations techniques, notamment l’introduction d’un nouvel environnement de détournement en tungstène, qui ont permis d’augmenter significativement la durée de confinement du plasma à des températures extrêmes.

Les résultats du KSTAR s’ajoutent à ceux des autres projets de réacteurs à fusion à travers le monde, à l’instar du Joint European Torus (JET) et du futur projet ITER, l’objectif à terme étant de pouvoir produire dix fois plus d’énergie qu’il n’en consomme le réacteur à fusion.