Marvel a mis en ligne la bande-annonce finale de son film Avengers : Doomsday qui sortira au cinéma le 16 décembre. Nous avions déjà eu des teasers et de précédents trailers.

Ultime trailer pour Avengers : Doomsday

La nouvelle bande-annonce d’Avengers : Doomsday reprend après la nouvelle scène mettant en scène Steve Rogers et Peggy Carter, ajoutée à la réédition Avengers : Endgame Extended qui dévoile le fils adolescent du couple. Les Quatre Fantastiques parviennent d’une manière ou d’une autre à remonter le temps pour aller chercher Steve et le ramener dans la ligne temporelle principale afin qu’il mène les Avengers contre le Docteur Doom. Ce faisant, le fils de Steve découvre la vérité : son père était Captain America.

On découvre également de nouvelles images de la bataille opposant Docteur Doom et ses Sentinelles aux Avengers et aux X-Men. Cyclope lance la réplique culte du comics : « Avec moi, mes X-Men », tandis que Nightcrawler téléporte Gambit, Mystique et Le Fauve sur le champ de bataille, alors que d’autres héros, tels que Mr Fantastic, Shang-Chi, Thor et Yelena Belova, rejoignent cette alliance massive.

Robert Downey Jr. fait également son apparition en tant que Docteur Doom. Il avait incarné Tony Stark/Iron Man jusqu’à présent, mais les choses sont différents dans un autre univers.

Rendez-vous au cinéma le 16 décembre pour découvrir Avengers : Doomsday. Ce sera le premier film Avengers depuis 2019. Autant dire que l’attente est plus qu’important du côté des fans du MCU.