Une énigme mathématique vieille de 167 ans pourrait avoir trouvé sa solution grâce à l’intelligence artificielle. Levent Alpöge, mathématicien chez Anthropic, affirme avoir démontré l’hypothèse de Riemann avec l’aide de Claude. Plus spectaculaire encore, plusieurs vérifications indépendantes viennent de confirmer la validité formelle de cette découverte historique.

Une conjecture de 1859 enfin démontrée

Formulée par Bernhard Riemann en 1859, cette hypothèse concerne la répartition des nombres premiers. Elle affirme que tous les zéros non triviaux de la fonction zêta de Riemann possèdent une partie réelle égale à 1/2. Sa démonstration constitue l’un des sept problèmes du millénaire, assortis d’une récompense d’un million de dollars.

« Je crois avoir découvert, en travaillant avec Claude, une démonstration de l’hypothèse de Riemann », a annoncé sobrement Levent Alpöge.

Le chercheur affirme également avoir résolu une version plus ambitieuse, l’hypothèse de Riemann généralisée, concernant notamment les fonctions L de Dirichlet.

Une démonstration de 17 millions de lignes vérifiée par ordinateur

La preuve repose sur environ 17 millions de lignes de code écrites en Lean, un langage permettant de vérifier rigoureusement les raisonnements mathématiques.

Les communautés Lean et Mathlib ont confirmé que le code établissait bien l’énoncé attendu. Plusieurs systèmes indépendants ont également validé les calculs. « Nous avons pleinement confiance dans la validité de la démonstration d’Alpöge », ont déclaré leurs représentants.

Cette avancée fait écho aux progrès scientifiques de Claude, notamment dans la formalisation du dernier théorème de Fermat, et les travaux d’OpenAI sur Navier-Stokes.

Une révolution pour les mathématiques et l’intelligence artificielle

Le mathématicien Andrew Sutherland, du MIT, salue « un moment véritablement historique » et estime que cette réussite constitue également un triomphe humain.

Après les performances des IA de Google aux Olympiades de mathématiques, cette démonstration marque un changement d’échelle spectaculaire et aux retombées encore insoupçonnables.

Reste désormais à traduire cette preuve informatique en arguments accessibles aux chercheurs et à en explorer ses conséquences. Si cette démonstration est validée par les pairs, nul doute alors que le rôle de l’IA dans la recherche fondamentale sera une nouvelle fois réévalué à la hausse.