L’IA Claude peut maintenant créer et éditer des fichiers (PDF, feuilles de calcul…)

10 Sep. 2025 • 20:55
Anthropic améliore Claude, avec son artificielle qui peut maintenant créer et modifier des feuilles de calcul Excel, des documents, des présentations PowerPoint et des PDF directement via l’interface du chatbot. Si Claude offrait auparavant un support limité pour les fichiers, cette mise à jour se veut plus complète.

Claude IA Creation Modification Documents

Claude se veut plus utile avec les fichiers

La nouvelle fonctionnalité, pour l’instant en version test, est accessible uniquement aux abonnés avec les offres Max, Team ou Enterprise. Les utilisateurs avec l’abonnement Pro ou la formule gratuite devront attendre : les abonnés Pro auront accès dans les semaines à venir, sans calendrier précis pour les utilisateurs gratuits.

Pour activer cette option, les abonnés éligibles doivent se rendre dans Paramètres > Fonctionnalités > Expérimental et activer l’option de création et analyse de fichiers. Ensuite, ils peuvent mettre en ligne des fichiers à modifier ou décrire leurs besoins pour créer de nouveaux documents.

Claude utilise désormais un environnement informatique privé pour écrire et exécuter du code, ce qui lui permet de générer des fichiers et des analyses complexes. Une fois les fichiers prêts, les utilisateurs peuvent les télécharger sur leur appareil ou les enregistrer directement sur Google Drive.

Des cas d’usage variés

Anthropic met en avant plusieurs exemples illustrant la polyvalence de cette fonctionnalité :

  • Transformer des données en connaissances : fournissez des données brutes à Claude et le chatbot IA produira des résultats soignés avec des données nettoyées, des analyses statistiques, des graphiques et des commentaires écrits expliquant les points clés.
  • Créer des feuilles de calcul : décrivez vos besoins, comme des modèles financiers avec analyse de scénarios, des suivis de projets avec tableaux de bord automatisés ou des budgets avec calculs de variances. Claude génère des fichiers avec des formules fonctionnelles et plusieurs onglets.
  • Travail multi-format : transformez un rapport PDF en diapositives PowerPoint, convertissez des notes de réunion en documents formatés ou organisez des factures en feuilles de calcul avec calculs intégrés.

Cette mise à jour positionne Claude comme un outil encore plus intéressant pour les entreprises et les créateurs de contenu, simplifiant la gestion et la création de documents professionnels.

Les abonnés Max, Team et Enterprise peuvent dès à présent profiter de cette nouveauté, tandis que les autres devront patienter pour en profiter.

