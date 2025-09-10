L’IA Claude peut maintenant créer et éditer des fichiers (PDF, feuilles de calcul…)

Anthropic améliore Claude, avec son artificielle qui peut maintenant créer et modifier des feuilles de calcul Excel, des documents, des présentations PowerPoint et des PDF directement via l’interface du chatbot. Si Claude offrait auparavant un support limité pour les fichiers, cette mise à jour se veut plus complète.
La nouvelle fonctionnalité, pour l’instant en version test, est accessible uniquement aux abonnés avec les offres Max, Team ou Enterprise. Les utilisateurs avec l’abonnement Pro ou la formule gratuite devront attendre : les abonnés Pro auront accès dans les semaines à venir, sans calendrier précis pour les utilisateurs gratuits.
Pour activer cette option, les abonnés éligibles doivent se rendre dans Paramètres > Fonctionnalités > Expérimental et activer l’option de création et analyse de fichiers. Ensuite, ils peuvent mettre en ligne des fichiers à modifier ou décrire leurs besoins pour créer de nouveaux documents.
Claude utilise désormais un environnement informatique privé pour écrire et exécuter du code, ce qui lui permet de générer des fichiers et des analyses complexes. Une fois les fichiers prêts, les utilisateurs peuvent les télécharger sur leur appareil ou les enregistrer directement sur Google Drive.
Anthropic met en avant plusieurs exemples illustrant la polyvalence de cette fonctionnalité :
Cette mise à jour positionne Claude comme un outil encore plus intéressant pour les entreprises et les créateurs de contenu, simplifiant la gestion et la création de documents professionnels.
Les abonnés Max, Team et Enterprise peuvent dès à présent profiter de cette nouveauté, tandis que les autres devront patienter pour en profiter.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Bending Spoons, une entreprise européenne de logiciels, a annoncé le rachat de la plateforme d’hébergement vidéo Vimeo...
Sony a levé le voile sur les jeux qui vont disponibles sur le PlayStation Plus en septembre avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
Larry Ellison, le célèbre cofondateur et actuel président d’Oracle, vient de détrôner Elon Musk au sommet du...
L’astéroïde Apophis — surnommé « l’astéroïde de l’Apocalypse » — survolera la...
10 Sep. 2025 • 22:36
10 Sep. 2025 • 20:05
10 Sep. 2025 • 18:48