Claude peut maintenant se connecter à Spotify et d’autres services

Anthropic veut faire de Claude un assistant IA utile bien au-delà du travail en l’ouvrant à des applications du quotidien comme Spotify, Uber, Uber Eats ou Booking. Cette extension, qui rappelle celle de ChatGPT, ne repose pas seulement sur un catalogue plus large, elle s’accompagne aussi d’un discours très appuyé sur la confidentialité des données et sur l’absence de réponses sponsorisées.

Jusqu’ici, Claude prenait surtout en charge des services orientés bureautique et productivité. La nouvelle vague de connecteurs ajoute des usages personnels, de la randonnée à la réservation, en passant par les courses, l’audio, les restaurants ou les trajets. Le fonctionnement reste assez simple. Une fois l’application reliée à Claude, l’assistant peut suggérer les services pertinents directement dans la conversation.

De nouvelles applications sur Claude

Avec ces ajouts, Claude dépasse désormais les 200 partenaires. Parmi les nouveaux noms figurent :

AllTrails

Audible

Booking.com

Instacart

Intuit Credit Karma

Intuit TurboTax

Resy

Spotify

StubHub

Taskrabbit

Thumbtack

Tripadvisor

Uber

Uber Eats

Viator

Anthropic précise déjà que d’autres connecteurs sont en préparation. Les nouveaux services sont disponibles immédiatement sur tous les abonnements de Claude (dont la formule gratuite) et peuvent être ajoutés depuis cette adresse. Sinon, il suffit de se rendre sur Claude et d’aller dans Personnaliser > Connecteurs.

Anthropic insiste sur la pub et les données

Anthropic accompagne cette ouverture de deux garanties centrales. L’entreprise d’intelligence artificielle affirme d’abord que les données issues des applications connectées ne servent pas à entraîner ses modèles, puis ajoute que les applications elles-mêmes n’ont pas accès aux autres conversations de l’utilisateur avec Claude.

La société veut aussi éviter que ces connecteurs soient perçus comme un futur espace publicitaire. « Claude est sans publicité et le restera », déclare le groupe qui précise qu’il n’y a ni placements produits ni réponses sponsorisées dans les conversations.

Quand deux connecteurs peuvent convenir à une demande, Claude doit afficher les deux et les classer selon leur utilité pour l’utilisateur. Anthropic promet en outre que chacun peut déconnecter une application à tout moment.