L’IA Claude ajoute de nombreuses applications comme Slack, Figma et Canva

27 Jan. 2026 • 9:21
Anthropic vient de franchir une étape dans l’automatisation du travail en connectant directement son chatbot Claude à neuf applications de productivité. Cette évolution permet désormais aux utilisateurs d’interagir avec leurs outils quotidiens sans jamais quitter l’interface de conversation de l’intelligence artificielle.

Le protocole MCP pour l’interopérabilité

Cette avancée technique repose sur le Model Context Protocol (MCP), un standard open source lancé par Anthropic à la fin 2024. Ce protocole agit comme un pont universel reliant les modèles d’IA aux données et outils externes, offrant aux agents virtuels la capacité de manipuler des plateformes tierces comme le ferait un humain.

Devenu rapidement la norme industrielle pour la productivité basée sur l’IA, le MCP a vu son adoption exploser auprès des développeurs et des entreprises. Dans une démarche d’ouverture, Anthropic a d’ailleurs fait don de cette technologie à l’Agentic AI Foundation de la Linux Foundation en fin d’année dernière, garantissant ainsi sa croissance continue sur le marché.

Neuf applications intègrent Claude

L’annonce d’aujourd’hui officialise l’arrivée d’applications interactives au cœur de Claude. Voici les neuf outils désormais pilotables et leurs fonctionnalités clés :

  • Asana : conversion des conversations en projets concrets, création de tâches et de calendriers visibles par toute l’équipe.
  • monday.com : gestion complète des flux de travail, mise à jour des tableaux, assignation intelligente des tâches et visualisation de la progression.
  • Slack : recherche contextuelle dans l’historique des discussions, rédaction de brouillons formatés et relecture avant publication.
  • Canva : Génération de plans de présentation et ajustement du design en temps réel pour produire des documents prêts pour les clients.
  • Figma : Transformation de textes et d’images en diagrammes visuels (organigrammes, Gantt) directement dans FigJam.
  • Amplitude : Création de graphiques analytiques interactifs pour explorer les tendances et ajuster les paramètres.
  • Box : Recherche et prévisualisation de fichiers, extraction d’informations et questions-réponses sur le contenu des documents.
  • Hex : Interrogation des données avec réponses sous forme de graphiques interactifs, tableaux et citations.
  • Clay : Recherche d’entreprises, enrichissement de contacts (email, téléphone, levées de fonds) et rédaction de messages de prospection personnalisés.

Anthropic ne compte pas s’arrêter là et annonce déjà une future intégration avec Salesforce. Celle-ci apportera le contexte de l’entreprise au sein de Claude via Agentforce 360, promettant une interface unique pour raisonner, collaborer et agir.

Les applications et connecteurs pour Claude sont à retrouver sur claude.com/directory.

