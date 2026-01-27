L’IA Claude ajoute de nombreuses applications comme Slack, Figma et Canva

Anthropic vient de franchir une étape dans l’automatisation du travail en connectant directement son chatbot Claude à neuf applications de productivité. Cette évolution permet désormais aux utilisateurs d’interagir avec leurs outils quotidiens sans jamais quitter l’interface de conversation de l’intelligence artificielle.
Cette avancée technique repose sur le Model Context Protocol (MCP), un standard open source lancé par Anthropic à la fin 2024. Ce protocole agit comme un pont universel reliant les modèles d’IA aux données et outils externes, offrant aux agents virtuels la capacité de manipuler des plateformes tierces comme le ferait un humain.
Devenu rapidement la norme industrielle pour la productivité basée sur l’IA, le MCP a vu son adoption exploser auprès des développeurs et des entreprises. Dans une démarche d’ouverture, Anthropic a d’ailleurs fait don de cette technologie à l’Agentic AI Foundation de la Linux Foundation en fin d’année dernière, garantissant ainsi sa croissance continue sur le marché.
L’annonce d’aujourd’hui officialise l’arrivée d’applications interactives au cœur de Claude. Voici les neuf outils désormais pilotables et leurs fonctionnalités clés :
Anthropic ne compte pas s’arrêter là et annonce déjà une future intégration avec Salesforce. Celle-ci apportera le contexte de l’entreprise au sein de Claude via Agentforce 360, promettant une interface unique pour raisonner, collaborer et agir.
Les applications et connecteurs pour Claude sont à retrouver sur claude.com/directory.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Les députés français ont adopté ce lundi à l’Assemblée nationale l’article central d’une...
Take-Two et Rockstar Games envisageraient de ne pas commercialiser la version disque de Grand Theft Auto VI (GTA 6) en même temps que...
La Commission européenne a intégré aujourd’hui WhatsApp à la liste des très grandes plateformes en ligne,...
SpaceX se prépare à franchir une nouvelle étape dans son programme spatial avec le premier vol d’essai de Starship V3,...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
27 Jan. 2026 • 9:39
27 Jan. 2026 • 8:53
26 Jan. 2026 • 22:15
26 Jan. 2026 • 19:12