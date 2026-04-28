Claude peut maintenant se connecter à Photoshop, Blender, Affinity et plus

Anthropic lance une série de connecteurs pour Claude afin de relier son chatbot IA à plusieurs logiciels créatifs, de la suite Adobe Creative Cloud à Blender en passant par Ableton et Autodesk. Le but est de faire passer Claude du simple assistant conversationnel à un outil directement intégré aux flux de production visuelle, musicale et 3D.

Ce lancement prolonge la poussée d’Anthropic dans l’industrie créative après l’arrivée de Claude Design. La logique est différente d’un chatbot classique : Claude peut désormais accéder à des applications, récupérer des données utiles et déclencher certaines actions dans des services connectés.

Anthropic cherche surtout à rendre des logiciels parfois complexes plus accessibles par conversation, tout en déléguant à l’intelligence artificielle une partie des tâches répétitives qui ralentissent les équipes créatives.

Adobe, Blender et Ableton parmi les connecteurs

Le partenariat le plus large concerne Adobe. Le connecteur dédié permet à Claude d’exploiter plus de 50 outils issus de la suite Creative Cloud, dont Photoshop, Premiere et Express, afin de traiter des images, des vidéos et des créations directement dans l’environnement du chatbot IA.

D’autres intégrations visent des usages beaucoup plus précis. Ableton permet à Claude de répondre à partir de la documentation officielle de Live et Push, tandis que Blender transforme son API Python en interface en langage naturel pour explorer des configurations complexes et retrouver plus facilement la documentation.

Anthropic s’attaque aussi aux tâches de production les moins valorisantes. Affinity automatise par exemple des opérations comme les ajustements d’images en lot, le renommage de calques ou l’export de fichiers, avec en plus la possibilité de générer des fonctions sur mesure dans l’application.

With the Autodesk Fusion connector, designers and engineers can create and modify 3D models through conversation. pic.twitter.com/0LTEBmjs6R — Claude (@claudeai) April 28, 2026

Le même principe s’étend à la 3D et à la création technique. Autodesk Fusion doit permettre aux abonnés de créer ou modifier des modèles 3D par conversation, alors que SketchUp transforme une description en point de départ pour un modèle à affiner ensuite dans le logiciel.

Claude devient une couche d’action plus qu’une simple interface

Cette stratégie couvre aussi des univers plus spécialisés. Resolume Arena et Resolume Wire doivent permettre aux VJ (vidéo-jockeys) et aux artistes visuels de piloter des outils de performance en temps réel par langage naturel, tandis que Splice ouvre la recherche de samples libres de droits directement depuis Claude.

« Claude ne peut pas remplacer le goût ou l’imagination, mais il peut ouvrir de nouvelles façons de travailler avec une idéation plus rapide et plus ambitieuse, un ensemble de compétences plus large et la capacité pour les créatifs de prendre en charge des projets de plus grande ampleur », indique Anthropic.

Anthropic insiste aussi sur le fait que l’IA peut absorber « les parties du processus créatif qui font perdre du temps en prenant en charge les tâches répétitives et en éliminant le travail manuel ».