TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Claude peut maintenant se connecter à Photoshop, Blender, Affinity et plus
Internet

Claude peut maintenant se connecter à Photoshop, Blender, Affinity et plus

3 min.
28 Avr. 2026 • 21:03
0

Anthropic lance une série de connecteurs pour Claude afin de relier son chatbot IA à plusieurs logiciels créatifs, de la suite Adobe Creative Cloud à Blender en passant par Ableton et Autodesk. Le but est de faire passer Claude du simple assistant conversationnel à un outil directement intégré aux flux de production visuelle, musicale et 3D.

Claude Connecteur Blender

Ce lancement prolonge la poussée d’Anthropic dans l’industrie créative après l’arrivée de Claude Design. La logique est différente d’un chatbot classique : Claude peut désormais accéder à des applications, récupérer des données utiles et déclencher certaines actions dans des services connectés.

Anthropic cherche surtout à rendre des logiciels parfois complexes plus accessibles par conversation, tout en déléguant à l’intelligence artificielle une partie des tâches répétitives qui ralentissent les équipes créatives.

Adobe, Blender et Ableton parmi les connecteurs

Le partenariat le plus large concerne Adobe. Le connecteur dédié permet à Claude d’exploiter plus de 50 outils issus de la suite Creative Cloud, dont Photoshop, Premiere et Express, afin de traiter des images, des vidéos et des créations directement dans l’environnement du chatbot IA.

D’autres intégrations visent des usages beaucoup plus précis. Ableton permet à Claude de répondre à partir de la documentation officielle de Live et Push, tandis que Blender transforme son API Python en interface en langage naturel pour explorer des configurations complexes et retrouver plus facilement la documentation.

Anthropic s’attaque aussi aux tâches de production les moins valorisantes. Affinity automatise par exemple des opérations comme les ajustements d’images en lot, le renommage de calques ou l’export de fichiers, avec en plus la possibilité de générer des fonctions sur mesure dans l’application.

Le même principe s’étend à la 3D et à la création technique. Autodesk Fusion doit permettre aux abonnés de créer ou modifier des modèles 3D par conversation, alors que SketchUp transforme une description en point de départ pour un modèle à affiner ensuite dans le logiciel.

Claude devient une couche d’action plus qu’une simple interface

Cette stratégie couvre aussi des univers plus spécialisés. Resolume Arena et Resolume Wire doivent permettre aux VJ (vidéo-jockeys) et aux artistes visuels de piloter des outils de performance en temps réel par langage naturel, tandis que Splice ouvre la recherche de samples libres de droits directement depuis Claude.

« Claude ne peut pas remplacer le goût ou l’imagination, mais il peut ouvrir de nouvelles façons de travailler avec une idéation plus rapide et plus ambitieuse, un ensemble de compétences plus large et la capacité pour les créatifs de prendre en charge des projets de plus grande ampleur », indique Anthropic.

Anthropic insiste aussi sur le fait que l’IA peut absorber « les parties du processus créatif qui font perdre du temps en prenant en charge les tâches répétitives et en éliminant le travail manuel ».

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Claude Connecteurs Tripadvisor Spotify Uber Eats Internet

Claude peut maintenant se connecter à Spotify et d’autres services

Claude IA Creation Modification Documents Internet

L’IA Claude peut maintenant créer et éditer des fichiers (PDF, feuilles de calcul…)

Claude IA Internet

L’IA Claude peut maintenant mettre fin aux discussions nuisibles ou abusives

Claude Logo Internet

Claude peut maintenant importer la mémoire de ChatGPT et d’autres IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Traduction Prononciation

Google Traduction ajoute une fonction de prononciation pour ses 20 ans

28 Avr. 2026 • 22:43
0 Logiciels

Google Traduction fête ses 20 ans avec une nouveauté attendue depuis longtemps : un outil de prononciation intégré à son...

Facepalm

PlayStation : un « DRM hors connexion » de 30 jours sur les jeux dématérialisés met le feu aux poudres

28 Avr. 2026 • 19:09
0 Jeux vidéo

Une nouvelle polémique secoue l’écosystème PlayStation. Depuis quelques jours, de nombreux joueurs sur PS4 et PS5 rapportent...

Super Mario Galaxy Le Film Yoshi Luigi

Nouveau Mario ? Nintendo et Illumination prévoient un film pour 2028

28 Avr. 2026 • 18:50
0 Geekeries

Le studio Universal Pictures a calé un nouveau film d’animation de Nintendo et d’Illumination pour le 12 avril 2028, sans titre pour le...

YouTube Logo

YouTube teste un assistant de recherche IA façon conversation

28 Avr. 2026 • 17:12
1 Internet

Google teste « Demander à YouTube » (Ask YouTube), une nouvelle interface de recherche IA capable de répondre pas à pas...

Sosh Boost Fibre

Sosh lance Boost Fibre, une offre 8 Gb/s et Wi-Fi 7 à 26,99 €/mois

28 Avr. 2026 • 15:45
2 Internet

Sosh lance aujourd’hui une nouvelle offre Internet qui a pour nom « Sosh Boost Fibre » et qui propose 8 Gb/s au niveau du débit,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 27 va proposer des outils de retouche photo IA sur iPhone

iOS 27 va proposer des outils de retouche photo IA sur iPhone

28 Apr. 2026 • 20:40

image de l'article Notepad++, populaire sur Windows, est disponible nativement sur Mac

Notepad++, populaire sur Windows, est disponible nativement sur Mac

28 Apr. 2026 • 20:10

image de l'article L’application Météo d’Apple sur iPhone est en panne

L’application Météo d’Apple sur iPhone est en panne

28 Apr. 2026 • 19:09

image de l'article Apple paye des policiers pour protéger ses Apple Store de San Francisco

Apple paye des policiers pour protéger ses Apple Store de San Francisco

28 Apr. 2026 • 18:32

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site