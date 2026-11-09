TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Claude Fable 5.2 et Mythos 5.2 disponibles : les IA d’Anthropic s’améliorent
Internet

Claude Fable 5.2 et Mythos 5.2 disponibles : les IA d’Anthropic s’améliorent

5 min.
9 Nov. 2026 • 20:34
0

Anthropic a dévoilé Claude Fable 5.2 et Claude Mythos 5.2, deux nouveaux modèles d’intelligence artificielle conçus pour les tâches techniques complexes, avec des progrès en programmation, en raisonnement scientifique et en robotique. Fable est accessible au grand public, tandis que Mythos reste réservé à certaines organisations travaillant notamment dans la cybersécurité et la recherche biomédicale.

Claude Logo

Les deux versions reposent sur le même modèle IA de base, mais leurs protections diffèrent. Fable 5.2 intègre des garde-fous renforcés contre les usages dangereux en cybersécurité et en biologie. Mythos 5.2 dispose de capacités moins restreintes dans ces domaines et nécessite une validation préalable d’Anthropic. L’entreprise présente ces modèles comme des outils destinés aux projets de longue durée, capables de coordonner plusieurs agents et de mener des tâches complexes avec moins d’intervention humaine.

Plusieurs améliorations pour Claude Fable 5.2 et Mythos 5.2

Anthropic publie une série de benchmarks comparant Fable 5.2 à ses précédents modèles, mais aussi à Claude Opus 5.5, GPT-6 Astra et Gemini 4 Carbon. Parmi les scores mis en avant :

  • Programmation agentique (FrontierCode 2.0) : Fable 5.2 atteint 49,1 % en mode d’effort maximal, contre 32,4 % pour Fable 5.1 et 45,5 % pour Opus 5.5. GPT-6 Astra obtient 42,8 %. À un niveau d’effort inférieur, Fable 5.2 atteint déjà 45,3 %, un résultat proche d’Opus 5.5 pour environ deux fois moins de dépenses par tâche selon Anthropic.
  • Ingénierie logicielle (FrontierSWE v2) : le nouveau modèle atteint 69,9 %, contre 56,3 % pour son prédécesseur, 62,3 % pour Opus 5.5 et 65,5 % pour GPT-6 Astra.
  • Utilisation d’un ordinateur (OSWorld 2.1) : Fable 5.2 obtient 89,3 %, devant Opus 5.5 (87,2 %), Fable 5.1 (83,5 %) et Gemini 4 Carbon (81,5 %). Le résultat porte toutefois sur un jeu de test hors ligne et partiel.
  • Raisonnement multidisciplinaire (Humanity’s Last Exam) : avec l’aide d’outils, Fable 5.2 atteint 74,2 %, contre 67,7 % pour Opus 5.5 et 65,6 % pour Fable 5.1.
  • Robotique simulée (RoboDojo) : le modèle obtient 64,9 %, plus du double du score de Fable 5.1 (27,6 %) et de GPT-6 Astra (29,8 %).
  • Automatisation de tâches professionnelles (AutomationBench) : Fable 5.2 atteint 51,4 %, mais reste derrière Gemini 4 Carbon, qui obtient 53,9 %.

Anthropic précise que les résultats correspondent généralement au niveau d’effort maximal disponible pour chaque modèle, ce qui peut limiter les comparaisons directes.

L’entreprise met particulièrement en avant les capacités de Mythos 5.2 à détecter des failles informatiques. Sur son évaluation interne CVE Rediscovery, qui mesure la capacité à retrouver des vulnérabilités déjà répertoriées dans des logiciels, le modèle obtient 89,6 %, contre 78,3 % pour Mythos 5.1 et 81,3 % pour Opus 5.5. Le test porte sur 1 829 vulnérabilités connues. L’entreprise précise que le résultat d’Opus 5.5 a été obtenu sans ses protections habituelles.

Sur un autre test, consacré à des scénarios de cybersécurité, Mythos 5.2 atteint 76,3 %, contre 61,7 % pour la version précédente. Anthropic affirme également qu’une entreprise spécialisée a constaté que près d’une faille confirmée sur six découverte par Mythos 5.2 avait échappé à tous les autres modèles avancés évalués.

Des applications en mathématiques, physique et robotique

Les exemples d’Anthropic dépassent le développement logiciel. Une équipe d’environ 1 000 agents de Fable 5.2 a formalisé la démonstration du dernier théorème de Fermat en 30 heures dans le langage Lean qui permet de vérifier mathématiquement chaque étape d’une preuve. Il ne s’agit pas d’une découverte du théorème, déjà démontré, mais de la traduction et de la vérification informatique de sa démonstration. Une précédente tentative menée avec une version de recherche du modèle avait nécessité 11 jours.

Anthropic affirme également que Fable 5.2 a contribué à résoudre deux problèmes ouverts de physique théorique liés aux trous noirs. Le modèle a par ailleurs conçu trois appareils électroniques fonctionnels : un assistant vocal domestique, un haut-parleur USB et un animal virtuel portable. Pour chacun, il a participé à la conception des circuits, du boîtier et du logiciel, avant de guider leur assemblage.

En robotique, les démonstrations montrent notamment des machines capables de résoudre un cube, d’ouvrir une bouteille ou de dessiner. Les performances sur RoboDojo, qui évalue le contrôle d’un robot à deux bras en environnement simulé, atteignent 64,9 %.

Disponibilité et prix

Fable 5.2 est disponible dès maintenant sur Claude, Claude Code et les principales plateformes de cloud, dont Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure. Son tarif via l’API est de 8 dollars par million de tokens en entrée et 40 dollars en sortie. Un mode rapide optionnel, annoncé jusqu’à 2,5 fois plus rapide, double ces tarifs.

Mythos 5.2 n’est pas proposé à tous les utilisateurs. Les spécialistes de la cybersécurité peuvent demander un accès via le Cyber Verification Program, tandis que les chercheurs en sciences du vivant doivent passer par le Life Sciences Verification Program. Les clients Enterprise peuvent également accéder à certaines de ses capacités de sécurité via Claude Security.

Anthropic indique enfin que Fable 5.2 génère ses réponses jusqu’à 30 % plus rapidement que Fable 5.1 et que ses protections contre les usages dangereux provoquent moins de blocages injustifiés : environ 55 % de moins lors des premiers tests, selon l’entreprise.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Claude Logo Internet

Anthropic rétablit Claude Mythos 5, mais pas encore Fable 5

Claude Logo Internet

Claude Fable 5 : Anthropic lance son IA équivalente à Mythos pour le public

Claude Logo Internet

Anthropic suspend Claude Fable 5 et Mythos 5 sur ordre des États-Unis

Claude Logo Internet

Claude Mythos : Anthropic élargit son IA à plus de 15 pays

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Peter Safran James Gunn

DC Studios : James Gunn et Peter Safran quittent la direction

9 Nov. 2026 • 19:44
0 Geekeries

À la surprise générale, James Gunn et Peter Safran vont quitter la direction de DC Studios le 1er décembre 2026. Ils seront...

Frigos Magasin

Piratage des frigos en supermarchés : la France accuse l’Iran

9 Nov. 2026 • 18:07
5 Internet

Le parquet de Paris attribue la cyberattaque contre les frigos de centaines de supermarchés français à une unité informatique...

Razr Flex

Razr Flex : le nouveau pliable compact apparaît sur le site officiel de Motorola avant sa sortie en 2027

9 Nov. 2026 • 18:00
0 Mobiles / Tablettes

Motorola prépare bien un nouveau smartphone pliable au format « livre ». Une page apparue prématurément sur le...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 9 novembre

9 Nov. 2026 • 17:54
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Meta Logo

Instagram généralise son IA capable d’estimer l’âge des utilisateurs dans le monde

9 Nov. 2026 • 16:40
0 Internet

Meta généralise à l’échelle mondiale son système d’intelligence artificielle chargé d’estimer...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article HomePod mini 2 : des utilisateurs renvoient leurs enceintes à cause de problèmes avec le Mac

HomePod mini 2 : des utilisateurs renvoient leurs enceintes à cause de problèmes avec le Mac

9 Nov. 2026 • 18:00

image de l'article Apple Music nomme Olivia Dean comme artiste de l’année 2026

Apple Music nomme Olivia Dean comme artiste de l’année 2026

9 Nov. 2026 • 17:15

image de l'article Backglow personnalise le logo Apple lumineux du MacBook Pro OLED

Backglow personnalise le logo Apple lumineux du MacBook Pro OLED

9 Nov. 2026 • 16:32

image de l'article Siri AI va mieux mémoriser la vie des utilisateurs

Siri AI va mieux mémoriser la vie des utilisateurs

9 Nov. 2026 • 15:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site