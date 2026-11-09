Claude Fable 5.2 et Mythos 5.2 disponibles : les IA d’Anthropic s’améliorent

Anthropic a dévoilé Claude Fable 5.2 et Claude Mythos 5.2, deux nouveaux modèles d’intelligence artificielle conçus pour les tâches techniques complexes, avec des progrès en programmation, en raisonnement scientifique et en robotique. Fable est accessible au grand public, tandis que Mythos reste réservé à certaines organisations travaillant notamment dans la cybersécurité et la recherche biomédicale.

Les deux versions reposent sur le même modèle IA de base, mais leurs protections diffèrent. Fable 5.2 intègre des garde-fous renforcés contre les usages dangereux en cybersécurité et en biologie. Mythos 5.2 dispose de capacités moins restreintes dans ces domaines et nécessite une validation préalable d’Anthropic. L’entreprise présente ces modèles comme des outils destinés aux projets de longue durée, capables de coordonner plusieurs agents et de mener des tâches complexes avec moins d’intervention humaine.

Plusieurs améliorations pour Claude Fable 5.2 et Mythos 5.2

Anthropic publie une série de benchmarks comparant Fable 5.2 à ses précédents modèles, mais aussi à Claude Opus 5.5, GPT-6 Astra et Gemini 4 Carbon. Parmi les scores mis en avant :

Programmation agentique (FrontierCode 2.0) : Fable 5.2 atteint 49,1 % en mode d’effort maximal, contre 32,4 % pour Fable 5.1 et 45,5 % pour Opus 5.5. GPT-6 Astra obtient 42,8 %. À un niveau d’effort inférieur, Fable 5.2 atteint déjà 45,3 %, un résultat proche d’Opus 5.5 pour environ deux fois moins de dépenses par tâche selon Anthropic.

Fable 5.2 atteint 49,1 % en mode d’effort maximal, contre 32,4 % pour Fable 5.1 et 45,5 % pour Opus 5.5. GPT-6 Astra obtient 42,8 %. À un niveau d’effort inférieur, Fable 5.2 atteint déjà 45,3 %, un résultat proche d’Opus 5.5 pour environ deux fois moins de dépenses par tâche selon Anthropic. Ingénierie logicielle (FrontierSWE v2) : le nouveau modèle atteint 69,9 %, contre 56,3 % pour son prédécesseur, 62,3 % pour Opus 5.5 et 65,5 % pour GPT-6 Astra.

le nouveau modèle atteint 69,9 %, contre 56,3 % pour son prédécesseur, 62,3 % pour Opus 5.5 et 65,5 % pour GPT-6 Astra. Utilisation d’un ordinateur (OSWorld 2.1) : Fable 5.2 obtient 89,3 %, devant Opus 5.5 (87,2 %), Fable 5.1 (83,5 %) et Gemini 4 Carbon (81,5 %). Le résultat porte toutefois sur un jeu de test hors ligne et partiel.

Fable 5.2 obtient 89,3 %, devant Opus 5.5 (87,2 %), Fable 5.1 (83,5 %) et Gemini 4 Carbon (81,5 %). Le résultat porte toutefois sur un jeu de test hors ligne et partiel. Raisonnement multidisciplinaire (Humanity’s Last Exam) : avec l’aide d’outils, Fable 5.2 atteint 74,2 %, contre 67,7 % pour Opus 5.5 et 65,6 % pour Fable 5.1.

avec l’aide d’outils, Fable 5.2 atteint 74,2 %, contre 67,7 % pour Opus 5.5 et 65,6 % pour Fable 5.1. Robotique simulée (RoboDojo) : le modèle obtient 64,9 %, plus du double du score de Fable 5.1 (27,6 %) et de GPT-6 Astra (29,8 %).

le modèle obtient 64,9 %, plus du double du score de Fable 5.1 (27,6 %) et de GPT-6 Astra (29,8 %). Automatisation de tâches professionnelles (AutomationBench) : Fable 5.2 atteint 51,4 %, mais reste derrière Gemini 4 Carbon, qui obtient 53,9 %.

Anthropic précise que les résultats correspondent généralement au niveau d’effort maximal disponible pour chaque modèle, ce qui peut limiter les comparaisons directes.

L’entreprise met particulièrement en avant les capacités de Mythos 5.2 à détecter des failles informatiques. Sur son évaluation interne CVE Rediscovery, qui mesure la capacité à retrouver des vulnérabilités déjà répertoriées dans des logiciels, le modèle obtient 89,6 %, contre 78,3 % pour Mythos 5.1 et 81,3 % pour Opus 5.5. Le test porte sur 1 829 vulnérabilités connues. L’entreprise précise que le résultat d’Opus 5.5 a été obtenu sans ses protections habituelles.

Sur un autre test, consacré à des scénarios de cybersécurité, Mythos 5.2 atteint 76,3 %, contre 61,7 % pour la version précédente. Anthropic affirme également qu’une entreprise spécialisée a constaté que près d’une faille confirmée sur six découverte par Mythos 5.2 avait échappé à tous les autres modèles avancés évalués.

Des applications en mathématiques, physique et robotique

Les exemples d’Anthropic dépassent le développement logiciel. Une équipe d’environ 1 000 agents de Fable 5.2 a formalisé la démonstration du dernier théorème de Fermat en 30 heures dans le langage Lean qui permet de vérifier mathématiquement chaque étape d’une preuve. Il ne s’agit pas d’une découverte du théorème, déjà démontré, mais de la traduction et de la vérification informatique de sa démonstration. Une précédente tentative menée avec une version de recherche du modèle avait nécessité 11 jours.

Anthropic affirme également que Fable 5.2 a contribué à résoudre deux problèmes ouverts de physique théorique liés aux trous noirs. Le modèle a par ailleurs conçu trois appareils électroniques fonctionnels : un assistant vocal domestique, un haut-parleur USB et un animal virtuel portable. Pour chacun, il a participé à la conception des circuits, du boîtier et du logiciel, avant de guider leur assemblage.

En robotique, les démonstrations montrent notamment des machines capables de résoudre un cube, d’ouvrir une bouteille ou de dessiner. Les performances sur RoboDojo, qui évalue le contrôle d’un robot à deux bras en environnement simulé, atteignent 64,9 %.

Disponibilité et prix

Fable 5.2 est disponible dès maintenant sur Claude, Claude Code et les principales plateformes de cloud, dont Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure. Son tarif via l’API est de 8 dollars par million de tokens en entrée et 40 dollars en sortie. Un mode rapide optionnel, annoncé jusqu’à 2,5 fois plus rapide, double ces tarifs.

Mythos 5.2 n’est pas proposé à tous les utilisateurs. Les spécialistes de la cybersécurité peuvent demander un accès via le Cyber Verification Program, tandis que les chercheurs en sciences du vivant doivent passer par le Life Sciences Verification Program. Les clients Enterprise peuvent également accéder à certaines de ses capacités de sécurité via Claude Security.

Anthropic indique enfin que Fable 5.2 génère ses réponses jusqu’à 30 % plus rapidement que Fable 5.1 et que ses protections contre les usages dangereux provoquent moins de blocages injustifiés : environ 55 % de moins lors des premiers tests, selon l’entreprise.