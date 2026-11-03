RedMagic 12 Pro : batterie de 8 400 mAh, écran 185 Hz et prix en forte hausse

RedMagic pousse encore plus loin les limites du smartphone gaming avec son nouveau modèle 12 Pro. Le nouveau modèle embarque une imposante batterie de 8 400 mAh, contre 7 500 mAh sur son prédécesseur, tout en conservant une épaisseur de 8,55 mm et un poids contenu à 223 grammes. La recharge atteint 80 W, aussi bien en filaire qu’en sans-fil.

L’écran AMOLED BOE de 6,85 pouces affiche une définition de 2 688 x 1 216 pixels et grimpe à 185 Hz. La caméra frontale de 16 mégapixels reste dissimulée sous la dalle afin de conserver une surface d’affichage totalement dépourvue d’encoche.

Un Snapdragon 2 nm refroidi par liquide

Le RedMagic 12 Pro adopte le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la puce 2 nm la plus ambitieuse de Qualcomm, avec deux cœurs capables d’atteindre 5 GHz. Pour contenir la chaleur, le constructeur associe chambre à vapeur, métal liquide, ventilateur tournant à 25 500 tr/min et double circuit de refroidissement liquide visible sous le dos transparent.

Cette débauche thermique n’est pas anodine alors que la puce de Qualcomm suscite des interrogations autour de sa température sur certains prototypes concurrents.

200 euros de plus que le RedMagic 11 Pro

Le tarif constitue en revanche LA mauvaise surprise de cette année. Le modèle 12 Go/256 Go démarre à 899 euros, contre 699 euros pour le RedMagic 11 Pro. Les versions 16 Go/512 Go et 16 Go/1 To atteignent respectivement 999 et 1 199 euros.

Cette hausse tarifaire intervient alors que la pénurie mondiale de mémoire fait déjà grimper les prix des smartphones, les fabricants de RAM privilégiant les serveurs d’IA. Même Apple s’attend à une nouvelle envolée des coûts. Avec le RedMagic 12 Pro, les performances progressent de façon spectaculaire… mais malheureusement la facture suit exactement la même trajectoire.