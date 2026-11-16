SFR et Bouygues Telecom commencent à couper le réseau 2G

Après Orange, c’est au tour de SFR et de Bouygues Telecom de mettre fin à leur réseau mobile 2G. Les deux opérateurs ont lancé les premières coupures le 15 novembre 2026. L’opération se poursuivra progressivement jusqu’à la mi-décembre, avec des conséquences pour les anciens téléphones et certains objets connectés.

La fin de la 2G chez SFR et Bouygues Telecom

Chez SFR, la première phase concerne les grandes agglomérations, avec des coupures de la 2G prévues du 15 au 30 novembre 2026. Aix-en-Provence, Marseille, Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Nice ou encore Strasbourg figurent parmi les villes concernées. Le reste de la France métropolitaine suivra du 1er au 15 décembre 2026.

Chez Bouygues Telecom, les premières antennes concernées se trouvent à Brest, Guipavas, Nancy et Vandœuvre-lès-Nancy. L’opérateur généralisera ensuite l’arrêt de son réseau 2G sur l’ensemble du pays entre le 1er et le 15 décembre 2026. Les deux opérateurs auront donc quasiment terminé leur transition à la même échéance.

Quels téléphones et objets connectés sont concernés ?

La fermeture de la 2G ne signifie pas que tous les anciens smartphones vont devenir inutilisables. Les appareils compatibles 4G ou 5G continueront de fonctionner, à condition notamment de prendre en charge la VoLTE, la technologie qui permet de passer des appels directement sur le réseau 4G. En revanche, les téléphones uniquement compatibles 2G ne pourront plus passer d’appels ni envoyer de SMS une fois le réseau coupé. Certains anciens modèles 4G sans VoLTE devront également être remplacés à terme avec la disparition prochaine de la 3G.

Les smartphones ne sont pas les seuls concernés. Des équipements moins visibles utilisent encore ces anciennes infrastructures :

les systèmes d’alarme et de télésurveillance

les téléalarmes d’ascenseurs

les systèmes de téléassistance pour les personnes âgées

certains interphones, visiophones et systèmes de chauffage connectés

plusieurs équipements médicaux et industriels

Selon les derniers chiffres de l’Arcep, 1,7 million de terminaux uniquement compatibles avec la 2G étaient encore actifs en France métropolitaine à la fin de juin 2026. Parmi eux, 1,06 million étaient utilisés pour les appels, SMS et données mobiles, tandis que 620 000 correspondaient à des équipements de communication entre machines.

La 3G sera la prochaine à disparaître

Cette transition doit permettre aux opérateurs de récupérer les fréquences historiquement utilisées par la 2G et de les réaffecter aux réseaux 4G et 5G. Ces derniers offrent de meilleures performances, une sécurité renforcée et une consommation énergétique plus faible. Selon les données de l’Arcep, plus de 99,8 % des antennes 2G et 3G supportent déjà la 4G.

La disparition de la 2G n’est qu’une première étape. SFR prévoit d’éteindre sa 3G fin 2028, tandis que Bouygues Telecom attendra fin 2029. Orange a également programmé la disparition de son réseau 3G à partir de la fin 2028. Du côté de Free, il se trouve que la coupure du réseau 3G a déjà commencé.