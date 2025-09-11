TENDANCES
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes La Poste Mobile change de réseau, en passant de SFR à Bouygues Telecom
Actualité Mobiles et Tablettes

La Poste Mobile change de réseau, en passant de SFR à Bouygues Telecom

11 Sep. 2025 • 22:12
0

La Poste Mobile s’apprête à tourner une page importante. Bien que racheté par Bouygues Telecom depuis plusieurs mois, l’opérateur continue d’exploiter le réseau de SFR, son actionnaire d’origine. Cette situation prendra fin à partir du 29 septembre 2025, date à laquelle les nouvelles lignes basculeront directement sur le réseau de Bouygues Telecom.

La Poste Mobile Logo

Bascule de SFR vers Bouygues Telecom

À compter du 29 septembre 2025, tous les nouveaux forfaits souscrits fonctionneront immédiatement via l’infrastructure de Bouygues Telecom. Les clients déjà actifs, en revanche, resteront connectés au réseau de SFR jusqu’à la résiliation de leur contrat ou lors d’un changement d’offre.

Ce basculement s’inscrit dans une stratégie claire de Bouygues Telecom, à savoir unifier les services fixes et mobiles sous une même infrastructure. L’objectif est triple : améliorer la qualité du réseau, optimiser les coûts techniques et simplifier la gestion des abonnés.

La migration sera donc progressive. Bouygues Telecom vise une transition complète d’ici la fin 2026, date à laquelle l’ensemble des lignes La Poste Mobile devrait être totalement intégré à son réseau.

Des offres inchangées pour les clients

Pour les nouveaux clients, le changement reste totalement transparent : les forfaits La Poste Mobile continueront d’être commercialisés dans les bureaux de Poste et en ligne, mais reposeront désormais sur l’infrastructure de Bouygues Telecom. Pour les abonnés actuels, aucune démarche n’est requise à court terme, même si des communications seront envoyées au fil de l’avancée du projet.

Ce transfert vient parachever l’intégration de La Poste Mobile dans l’écosystème de Bouygues Telecom. L’opérateur a déjà marqué cette convergence avec la mise en place des offres Bbox La Poste Mobile disponibles dans les agences postales et sur le site officiel.

En parallèle, La Poste Mobile propose actuellement une offre promotionnelle : quatre mois d’abonnement offerts sur ses forfaits sans engagement. Cette opération prendra fin le 21 septembre. Elle est disponible sur cette page et propose notamment d’avoir gratuitement un forfait 5G de 300 Go.

SOURCEAlloforfait

